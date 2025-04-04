Кинокритика Барабаш признали иноагентом

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Екатерина Барабаш стала иноагентом в РФ
Екатерина Барабаш стала иноагентом в РФ Фото:

Кинокритик Екатерина Барабаш включена в список иноагентов в России. Минюст принял такое решение на фоне ее действий, направленных на создание негативного образа об армии России, и взаимодействии с иностранными СМИ.

«4 апреля 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Ю. Барабаш», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что она распространяла ложные данные о решениях и политике органов публичной власти России, чтобы создать негативный образ о ВС РФ. Также Барабаш участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, взаимодействовала с западной прессой и выступала против проведения СВО.

Кроме того, в список иноагентов включили стримера JesusAVGN (Алексея Губанова), журналиста Алексея Лушникова, музыканта Святослава Толстого. Также в список попало издание «Гласная». При этом из реестра была исключена некоммерческая организация «Проект Апрель». 

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Кинокритик Екатерина Барабаш включена в список иноагентов в России. Минюст принял такое решение на фоне ее действий, направленных на создание негативного образа об армии России, и взаимодействии с иностранными СМИ. «4 апреля 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Ю. Барабаш», — говорится на сайте министерства. Отмечается, что она распространяла ложные данные о решениях и политике органов публичной власти России, чтобы создать негативный образ о ВС РФ. Также Барабаш участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, взаимодействовала с западной прессой и выступала против проведения СВО. Кроме того, в список иноагентов включили стримера JesusAVGN (Алексея Губанова), журналиста Алексея Лушникова, музыканта Святослава Толстого. Также в список попало издание «Гласная». При этом из реестра была исключена некоммерческая организация «Проект Апрель». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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