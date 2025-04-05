В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан.
«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — сказал собеседник ТАСС в пресс-службе МВД. Там уточнили, что сотрудники правоохранительных органов, наделенные соответствующими полномочиями в силу закона «О полиции», применили табельное оружие.
Прибывшие медики оказали помощь задержанному. В настоящее время он госпитализирован.
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