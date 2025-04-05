В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским

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Мужчина открыл огонь из травматического пистолета
Мужчина открыл огонь из травматического пистолета Фото:

Мужчина в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан.

«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — сказал собеседник ТАСС в пресс-службе МВД. Там уточнили, что сотрудники правоохранительных органов, наделенные соответствующими полномочиями в силу закона «О полиции», применили табельное оружие. 

Прибывшие медики оказали помощь задержанному. В настоящее время он госпитализирован.

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Мужчина в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан. «Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — сказал собеседник ТАСС в пресс-службе МВД. Там уточнили, что сотрудники правоохранительных органов, наделенные соответствующими полномочиями в силу закона «О полиции», применили табельное оружие.  Прибывшие медики оказали помощь задержанному. В настоящее время он госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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