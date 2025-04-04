Дмитрий Нагиев переехал в Дубай и стал гуру марафонов вместо Блиновской

Российский актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев переехал в Дубай и сменил профессию на гуру марафонов личного роста. По информации изданий, Нагиев начал новую карьеру и уже успел создать сайт для своих образовательных инициатив.
«Нагиев, которому 4 апреля исполняется 58 лет, переквалифицировался из актера в гуру марафонов личного роста. Теперь у него есть даже сайт, которым заведует некая Ксения Валентиновна Митрофонова», — пишет aif.ru.
Нагиев в сотрудничестве с Митрофоновой, которая заведует его сайтом, основал в Дубае несколько школ. Они специализируются на обучении мастерству лицедейства, где Нагиев и его сын Кирилл выступают в качестве главных спикеров. Минимальная стоимость обучения на курсе, на котором Дмитрий выступает в роли преподавателя, при пересчете из дирхамов в рубли превышает 40 тысяч рублей.
Программа обучения основана на проверенных методиках американских и европейских театральных школ, опыте школы Станиславского, а также современных подходах к коучингу. Для достижения наилучших результатов все занятия проводятся на большой сцене театра. По информации от инсайдеров, курсы, которые ведет Нагиев, особенно популярны среди девушек, занимающихся эскорт-услугами, поскольку это позволяет им повысить свою стоимость на рынке.
Ранее российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поделился информацией о своем младшем сыне Марке, которому 16 лет. До недавнего времени существование второго сына Нагиева не было общеизвестным. Кроме Марка, у артиста есть еще один сын, 35-летний Кирилл.
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