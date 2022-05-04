США сорвали участие дипломатов РФ в заседании ООН

Власти США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — передает РИА «Новости» слова Антонова.
По его словам, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник. Полянский подчеркнул, что запросы на визы были поданы заблаговременно.
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Власти США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. «Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — передает РИА «Новости» слова Антонова. По его словам, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник. Полянский подчеркнул, что запросы на визы были поданы заблаговременно. Ранее Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете Организации по правам человека. Соответствующий проект резолюции был подготовлен США и другими странами Запада. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Организацию ждут разрушительные последствия.