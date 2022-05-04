США сорвали участие дипломатов РФ в заседании ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
США сорвали участие России в заседании комитета ООН по информации Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — передает РИА «Новости» слова Антонова.

По его словам, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник. Полянский подчеркнул, что запросы на визы были поданы заблаговременно.

Ранее Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете Организации по правам человека. Соответствующий проект резолюции был подготовлен США и другими странами Запада. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Организацию ждут разрушительные последствия.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Власти США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. «Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — передает РИА «Новости» слова Антонова. По его словам, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник. Полянский подчеркнул, что запросы на визы были поданы заблаговременно. Ранее Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете Организации по правам человека. Соответствующий проект резолюции был подготовлен США и другими странами Запада. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Организацию ждут разрушительные последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...