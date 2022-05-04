В ЯНАО более 300 семей переедут из аварийного жилья

В Ноябрьске (ЯНАО) 311 семей готовятся к переезду из аварийного фонда в три новых многоквартирных дома. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«С начала этого года в Ноябрьске построили и сдали в эксплуатацию три многоквартирных дома. В них из аварийных домов переедет 311 семей. До конца года под эти же цели планируют сдать еще две многоэтажки на 142 квартиры», — сообщает на сайте пресс-служба правительства ЯНАО.
Девять семей уже получили ключи от новых квартир в доме по улице Энтузиастов. Всего в этот дом на 120 квартир планируется переселить из аварийного жилого фонда 113 семей.
Губернатором округа Дмитрием Артюховым поставлена приоритетная цель — до 2025 года расселить один миллион квадратных метров непригодного жилья. До конца текущего года задача будет выполнена наполовину.
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В Ноябрьске (ЯНАО) 311 семей готовятся к переезду из аварийного фонда в три новых многоквартирных дома. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «С начала этого года в Ноябрьске построили и сдали в эксплуатацию три многоквартирных дома. В них из аварийных домов переедет 311 семей. До конца года под эти же цели планируют сдать еще две многоэтажки на 142 квартиры», — сообщает на сайте пресс-служба правительства ЯНАО. Девять семей уже получили ключи от новых квартир в доме по улице Энтузиастов. Всего в этот дом на 120 квартир планируется переселить из аварийного жилого фонда 113 семей. Губернатором округа Дмитрием Артюховым поставлена приоритетная цель — до 2025 года расселить один миллион квадратных метров непригодного жилья. До конца текущего года задача будет выполнена наполовину. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое из аварийного жилья расселят 1600 семей. Они переедут в микрорайон Славянский, оборудованный современной инфраструктурой.