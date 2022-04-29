В ЯНАО расселят 1600 семей из аварийного жилья

В микрорайоне Славянский строится самая большая школа региона «ВК» Дмитрия Артюхова

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа расселят 1600 семей из жилья, признанного аварийным. Они переедут в микрорайон Славянский, сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Стадия готовности — хорошая, в микрорайоне уже введен детский сад и строится самая большая в регионе школа. Планируем там и современное здание кванториума для ребят», — рассказал глава Ямала.

Губернатор ЯНАО уверен, что район станет визитной карточкой Нового Уренгоя. Более того, Дмитрий Артюхов считает микрорайон уникальным для Ямала.

Как ранее рассказывал URA.RU, в микрорайоне «Южный» в Тарко-Сале (ЯНАО) строятся шесть пятиэтажных домов, в которые расселят жителей аварийных домов. В 876 квартир микрорайона переселят более трех тысяч жителей ветхих домов.