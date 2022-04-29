29 апреля 2022
28 апреля 2022

В ЯНАО расселят 1600 семей из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне Славянский строится самая большая школа региона

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа расселят 1600 семей из жилья, признанного аварийным. Они переедут в микрорайон Славянский, сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Стадия готовности — хорошая, в микрорайоне уже введен детский сад и строится самая большая в регионе школа. Планируем там и современное здание кванториума для ребят», — рассказал глава Ямала.

Губернатор ЯНАО уверен, что район станет визитной карточкой Нового Уренгоя. Более того, Дмитрий Артюхов считает микрорайон уникальным для Ямала.

Как ранее рассказывал URA.RU, в микрорайоне «Южный» в Тарко-Сале (ЯНАО) строятся шесть пятиэтажных домов, в которые расселят жителей аварийных домов. В 876 квартир микрорайона переселят более трех тысяч жителей ветхих домов.

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В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа расселят 1600 семей из жилья, признанного аварийным. Они переедут в микрорайон Славянский, сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Артюхов. «Стадия готовности — хорошая, в микрорайоне уже введен детский сад и строится самая большая в регионе школа. Планируем там и современное здание кванториума для ребят», — рассказал глава Ямала. Губернатор ЯНАО уверен, что район станет визитной карточкой Нового Уренгоя. Более того, Дмитрий Артюхов считает микрорайон уникальным для Ямала. Как ранее рассказывал URA.RU, в микрорайоне «Южный» в Тарко-Сале (ЯНАО) строятся шесть пятиэтажных домов, в которые расселят жителей аварийных домов. В 876 квартир микрорайона переселят более трех тысяч жителей ветхих домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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