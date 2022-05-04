Добычей жителя Ишима стал смартфон стоимостью 22 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция задержала жителя Ишима, который с ножом напал на магазин сотовой связи и отнял у продавца новый смартфон. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Тюменской области. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине.

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого — 44-летнего неоднократно судимого ишимца. Мужчина свою вину признал и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить из магазина смартфон для личного использования. Искал конкретную модель и изначально зашел в другой магазин, но там не оказалось интересующего его устройства. Затем, придя в салон, где в дальнейшем был совершен разбой, увидел, что в наличии имелся нужный смартфон, мужчина попросил консультанта его показать», — указано на официальному сайте УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, когда продавец взял телефон в руки, чтобы показать его покупателю, ишимец достал кухонный нож, вырвал смартфон и покинул салон связи. Силовики установили его личность по записям камер видеонаблюдения. Спустя некоторое время он был задержан. Сумма ущерба составила около 22 тыс. рублей. На мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ — разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.