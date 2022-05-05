Антонов раскрыл последствия санкций против РФ для Запада

06 мая 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Россия отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности К ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада против России, обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире безосновательны, поэтому отвергнуты в Кремле. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — сказал Антонов, его слова приводятся в telegram-канале дипмиссии. Он отметил, что вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам, Россия беспрекословно выполняет свои международные обязательства. Которые касаются поставок на рынок сельскохозяйственной продукции и удобрений. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. Главной целью является денацификация и демилитаризация территорий, а также помощь жителям республик Донбасса, которых регулярно обстреливают нацбаты и ВСУ. Несмотря на это, такие страны как США, Канада, Германия, Франция и другие страны Евросоюза ввели против России жесткие ограничения, касающиеся экономики страны. Например, европейская комиссия отключила от международной платежной системы SWIFT некоторые российские банки. Евросоюз внес несколько российских авиакомпаний в черный список. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

К ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада против России, обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире безосновательны, поэтому отвергнуты в Кремле. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — сказал Антонов, его слова приводятся в telegram-канале дипмиссии. Он отметил, что вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам, Россия беспрекословно выполняет свои международные обязательства. Которые касаются поставок на рынок сельскохозяйственной продукции и удобрений. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. Главной целью является денацификация и демилитаризация территорий, а также помощь жителям республик Донбасса, которых регулярно обстреливают нацбаты и ВСУ. Несмотря на это, такие страны как США, Канада, Германия, Франция и другие страны Евросоюза ввели против России жесткие ограничения, касающиеся экономики страны. Например, европейская комиссия отключила от международной платежной системы SWIFT некоторые российские банки. Евросоюз внес несколько российских авиакомпаний в черный список.