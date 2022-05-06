06 мая 2022

В Тюмени ехавший по встречной полосе пенсионер попал в аварию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Пенсионер выехал на встречную полосу, где через некоторое время попал в серьезную аварию Фото:

В Тюмени 73-летний пенсионер на объездной дороге выехал на встречную полосу и попал в аварию. В социальных сетях появилось соответствующее видео с камеры регистратора.

На видео, опубликованном сегодня в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», запечатлен момент, когда машина, с которой велась запись, уклоняется от едущего навстречу «Москвича». Позже появились кадры ДТП с разбитым автомобилем пенсионера.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту URA.RU прокомментировали ситуацию: «На автодороге „обход города Тюмени“ со стороны Тобольска в сторону деревни Копытова столкнулись машины марки Москвич-412 и Ford. По предварительной версии мужчина 1949 года рождения ехал на машине Москвич-412 по встречной полосе. Он получил тяжелую травму, других пострадавших нет. Обстоятельства выясняются».

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В Тюмени 73-летний пенсионер на объездной дороге выехал на встречную полосу и попал в аварию. В социальных сетях появилось соответствующее видео с камеры регистратора. На видео, опубликованном сегодня в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», запечатлен момент, когда машина, с которой велась запись, уклоняется от едущего навстречу «Москвича». Позже появились кадры ДТП с разбитым автомобилем пенсионера. В пресс-службе ГИБДД корреспонденту URA.RU прокомментировали ситуацию: «На автодороге „обход города Тюмени“ со стороны Тобольска в сторону деревни Копытова столкнулись машины марки Москвич-412 и Ford. По предварительной версии мужчина 1949 года рождения ехал на машине Москвич-412 по встречной полосе. Он получил тяжелую травму, других пострадавших нет. Обстоятельства выясняются».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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