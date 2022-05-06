Пенсионер выехал на встречную полосу, где через некоторое время попал в серьезную аварию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени 73-летний пенсионер на объездной дороге выехал на встречную полосу и попал в аварию. В социальных сетях появилось соответствующее видео с камеры регистратора.

На видео, опубликованном сегодня в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», запечатлен момент, когда машина, с которой велась запись, уклоняется от едущего навстречу «Москвича». Позже появились кадры ДТП с разбитым автомобилем пенсионера.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту URA.RU прокомментировали ситуацию: «На автодороге „обход города Тюмени“ со стороны Тобольска в сторону деревни Копытова столкнулись машины марки Москвич-412 и Ford. По предварительной версии мужчина 1949 года рождения ехал на машине Москвич-412 по встречной полосе. Он получил тяжелую травму, других пострадавших нет. Обстоятельства выясняются».