Тюменский губернатор обратился к жителям

Александр Моор призвал жителей региона принять участие в акции «Бессмертный полк» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона с призывом принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Дорогие земляки! Завтра мы с вами вновь, после двухлетнего перерыва, сможем выйти на улицы городов и сел, чтобы принять участие в шествии „Бессмертного полка“. Призываю всех жителей региона принять участие во Всероссийской акции», — говорится в обращении Моора.

По мнению губернатора, участие в акции позволит отдать дань памяти великому поколению победителей. Моор отметил, что сам пройдет в колонне с портретом своего деда Нестера Черкасова.

Ранее URA.RU писало, что главная патриотическая акция России «Бессмертный полк» зародилась в Тюмени в 2007 году и проходит во многих городах России и в других странах мира. Тогда она называлась «Парадом Победителей».