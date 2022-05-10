10 мая 2022

На даче под Тюменью нашли боевое оружие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, граната, портрет, лимонка, таскаев сергей
Тюменец нашел «лимонку» на дачном участке (архивное фото) Фото:

Боевую гранату Ф-1 (так называемую «лимонку») нашел житель Тюмени на своем дачном участке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

«Боеприпас — боевую ручную гранату Ф-1, обнаружил местный житель на своем дачном участке в 15 километрах от Тюмени. Граната имела следы коррозии и взрыватель, она могла представлять угрозу безопасности населения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Взрывотехники подразделения ОМОНа обследовали боеприпас, вывезли его на полигон и уничтожили. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда тюменцы натыкались на опасные находки. К примеру, боевую британскую гранату находили на берегу карьера в Исетском районе, а на кладбище в Тобольске обнаружили артиллерийский снаряд.

Граната могла взорваться в любой момент
Фото:

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Боевую гранату Ф-1 (так называемую «лимонку») нашел житель Тюмени на своем дачном участке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. «Боеприпас — боевую ручную гранату Ф-1, обнаружил местный житель на своем дачном участке в 15 километрах от Тюмени. Граната имела следы коррозии и взрыватель, она могла представлять угрозу безопасности населения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону. Взрывотехники подразделения ОМОНа обследовали боеприпас, вывезли его на полигон и уничтожили. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда тюменцы натыкались на опасные находки. К примеру, боевую британскую гранату находили на берегу карьера в Исетском районе, а на кладбище в Тобольске обнаружили артиллерийский снаряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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