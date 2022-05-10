Тюменец нашел «лимонку» на дачном участке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боевую гранату Ф-1 (так называемую «лимонку») нашел житель Тюмени на своем дачном участке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

«Боеприпас — боевую ручную гранату Ф-1, обнаружил местный житель на своем дачном участке в 15 километрах от Тюмени. Граната имела следы коррозии и взрыватель, она могла представлять угрозу безопасности населения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Взрывотехники подразделения ОМОНа обследовали боеприпас, вывезли его на полигон и уничтожили. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда тюменцы натыкались на опасные находки. К примеру, боевую британскую гранату находили на берегу карьера в Исетском районе, а на кладбище в Тобольске обнаружили артиллерийский снаряд.

Граната могла взорваться в любой момент Фото: управление Росгвардии по Тюменской области