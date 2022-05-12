На оборонном заводе в Кургане умерла сотрудница

В Кургане завершилось расследование смерти на «Курганприборе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершили расследование смерти, произошедшей на производстве завода «НПО «Курганприбор» (оборонное предприятие). Об этом говорится на региональном сайте Роструда.

«Государственной инспекцией труда в Курганской области завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом. Случай произошел в апреле на предприятии „НПО ‚Курганприбор‘, — сообщают на сайте ведомства.

В апреле 2022 года сотрудница предприятия по заданию начальства проверяла оборудование. Выполнив все задачи, женщина встала с рабочего места, начала одеваться и упала, передает пресс-служба Роструда. Для оказания первой помощи на место прибыли фельдшер здравпункта и бригада скорой помощи.

«Данный случай квалифицирован как несчастный случай, не связанный с производством», — заявляют в ведомстве. Результаты расследования показали, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее URA.RU писало, что Государственная инспекция труда начала расследовать причины взрыва на фармпредприятии «Синтез». В результате ЧП один из сотрудников получил тяжелые травмы.