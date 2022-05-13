МО: ВСУ отбирают талоны на топливо для «скорых» и спекулируют ими

14 мая 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

В Харьковской области ВСУ спекулируют талонами на топливо для машин скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики украинских националистических батальонов в Харьковской области спекулируют незаконно присвоенными талонами на топливо, которые были предназначены для машин скорой помощи. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — сообщил Мизинцев. Он отметил, что такое поведение со стороны ВСУ стало нормой для Украины. Он уверен, что власти Киева «старается не замечать» подобные преступления. В Минобороны РФ считают, что эти и другие факты нарушений норм международного гуманитарного права также остались без внимания мирового сообщества. Ранее сообщалось, что ВСУ забирают телевизоры у недовольных киевским режимом одесситов. Их цель — чтобы люди не смогли подключиться к российским каналам, заявил источник в российских силовых структурах. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных украинских документов, из которых следует, что в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в ДНР и ЛНР. Таким образом, заявляли в ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Боевики украинских националистических батальонов в Харьковской области спекулируют незаконно присвоенными талонами на топливо, которые были предназначены для машин скорой помощи. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — сообщил Мизинцев. Он отметил, что такое поведение со стороны ВСУ стало нормой для Украины. Он уверен, что власти Киева «старается не замечать» подобные преступления. В Минобороны РФ считают, что эти и другие факты нарушений норм международного гуманитарного права также остались без внимания мирового сообщества. Ранее сообщалось, что ВСУ забирают телевизоры у недовольных киевским режимом одесситов. Их цель — чтобы люди не смогли подключиться к российским каналам, заявил источник в российских силовых структурах. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных украинских документов, из которых следует, что в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в ДНР и ЛНР. Таким образом, заявляли в ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.