13 мая 2022
12 мая 2022

Глава ЯНАО проинспектировал круглосуточную стройку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Обдорском будет жить 5000 семей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил стройку в микрорайоне Обдорский в Салехарде. Работы на объектах идут круглосуточно. О визите глава сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Обдорском набран хороший темп. В скором времени будем готовить к сдаче первые три дома для 500 семей. С крыши одного из них хорошо видно масштабы строительства», — отметил губернатор.

На площадке работают 600 человек и около 100 единиц техники, сообщает «Ямал-медиа». В микрорайоне будет жить 5 000 семей, большинство из них переедет в новые дома из аварийного жилья. В Обдорском предусмотрена необходимая инфраструктура: детский сад, две школы, парк, спортивные и детские площадки.

Ранее URA.RU писало, что на Ямале за три месяца более чем на треть выполнили план по жилищному строительству. В эксплуатацию сдано 57 тысяч квадратных метров жилья.

Микрорайон Обдорский, Салехард
Дмитрий Артюхов на стройке в Обдорском, Салехард

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил стройку в микрорайоне Обдорский в Салехарде. Работы на объектах идут круглосуточно. О визите глава сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте». «В микрорайоне Обдорском набран хороший темп. В скором времени будем готовить к сдаче первые три дома для 500 семей. С крыши одного из них хорошо видно масштабы строительства», — отметил губернатор. На площадке работают 600 человек и около 100 единиц техники, сообщает «Ямал-медиа». В микрорайоне будет жить 5 000 семей, большинство из них переедет в новые дома из аварийного жилья. В Обдорском предусмотрена необходимая инфраструктура: детский сад, две школы, парк, спортивные и детские площадки. Ранее URA.RU писало, что на Ямале за три месяца более чем на треть выполнили план по жилищному строительству. В эксплуатацию сдано 57 тысяч квадратных метров жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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