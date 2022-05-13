В Обдорском будет жить 5000 семей Дмитрий Артюхов, страница губернатора «ВКонтакте»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил стройку в микрорайоне Обдорский в Салехарде. Работы на объектах идут круглосуточно. О визите глава сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Обдорском набран хороший темп. В скором времени будем готовить к сдаче первые три дома для 500 семей. С крыши одного из них хорошо видно масштабы строительства», — отметил губернатор.

На площадке работают 600 человек и около 100 единиц техники, сообщает «Ямал-медиа». В микрорайоне будет жить 5 000 семей, большинство из них переедет в новые дома из аварийного жилья. В Обдорском предусмотрена необходимая инфраструктура: детский сад, две школы, парк, спортивные и детские площадки.

Ранее URA.RU писало, что на Ямале за три месяца более чем на треть выполнили план по жилищному строительству. В эксплуатацию сдано 57 тысяч квадратных метров жилья.

Микрорайон Обдорский, Салехард Дмитрий Артюхов, «ВКонтакте»

Дмитрий Артюхов на стройке в Обдорском, Салехард Дмитрий Артюхов, «ВКонтакте»