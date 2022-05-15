Автор поста пишет, что двор похож на свалку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) жители дома по адресу Ангальский Мыс, 14 пожаловались на автохлам и мусор во дворе. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «В Салехарде».

«Больше месяца назад писал про автохлам на Ангальском 14, до сих пор не убрали, наоборот, еще новый добавился. Еще притащили хозпостройки, и вообще не двор, а свалка. В городе чистоту наводят, а у нас все сваливают», — сообщил Игорь Созонов, автор поста. «Если не дай бог все это загорится?», — пишет в комментариях Алексей Михайлов.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Во дворе дома Ангальский Мыс, 14 «В Салехарде», «ВКонтакте»

Во дворе дома Ангальский Мыс, 14 «В Салехарде», «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало, что власти Салехарда начали зачищать город от металлических гаражей и брошенных во дворах бесхозных машин. Расчистка ямальской столицы ведется в рамках масштабной акции «Чистый город. Сделаем вместе».