15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В ЯНАО жители возмутились автохламом у дома. «Не двор, а свалка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Члена Центрального штаба ОНФ Калининой Светланы в поселок ГПЗ. Сургут , жигули, лада, гаражи, автохлам, ваз 2106
Автор поста пишет, что двор похож на свалку Фото:

В Салехарде (ЯНАО) жители дома по адресу Ангальский Мыс, 14 пожаловались на автохлам и мусор во дворе. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «В Салехарде».

«Больше месяца назад писал про автохлам на Ангальском 14, до сих пор не убрали, наоборот, еще новый добавился. Еще притащили хозпостройки, и вообще не двор, а свалка. В городе чистоту наводят, а у нас все сваливают», — сообщил Игорь Созонов, автор поста. «Если не дай бог все это загорится?», — пишет в комментариях Алексей Михайлов.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Во дворе дома Ангальский Мыс, 14
Во дворе дома Ангальский Мыс, 14

Ранее URA.RU писало, что власти Салехарда начали зачищать город от металлических гаражей и брошенных во дворах бесхозных машин. Расчистка ямальской столицы ведется в рамках масштабной акции «Чистый город. Сделаем вместе».

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В Салехарде (ЯНАО) жители дома по адресу Ангальский Мыс, 14 пожаловались на автохлам и мусор во дворе. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «В Салехарде». «Больше месяца назад писал про автохлам на Ангальском 14, до сих пор не убрали, наоборот, еще новый добавился. Еще притащили хозпостройки, и вообще не двор, а свалка. В городе чистоту наводят, а у нас все сваливают», — сообщил Игорь Созонов, автор поста. «Если не дай бог все это загорится?», — пишет в комментариях Алексей Михайлов. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Салехарда начали зачищать город от металлических гаражей и брошенных во дворах бесхозных машин. Расчистка ямальской столицы ведется в рамках масштабной акции «Чистый город. Сделаем вместе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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