Источник раскрыл планы нового начальника тюменского УФСИН

Новому начальнику УФСИН по Тюменской области предстоит закрыть вопрос с некомплектом сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новому начальнику УФСИН по Тюменской области Дмитрию Руппу предстоит в ближайшее время решить вопрос с острой нехваткой кадров. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в тюменском сегменте УИС сейчас наблюдается значительный некомплект сотрудников.

«К основным задачам, поставленным перед Дмитрием Руппом, можно отнести удержание действующих профессионалов регионального УФСИН и набор новых кадров. У него большой опыт работы в уголовно-исполнительной системе, и есть понимание ее устройства. Это поможет в решении поставленных задач», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в УФСИН по Тюменской области существует некомплект сотрудников младшего и среднего звена. «Это связано с текучкой кадров и относительно невысокими зарплатами у начинающих надзирателей», — добавил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на должность начальника УФСИН по Тюменской области назначен полковник внутренней службы Дмитрий Рупп. В системе исполнения наказаний он работает с 1993 года.