Тюмень стала пилотным регионом Кремля по борьбе с беспризорностью

18 мая 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Тюменским семьям с маленькими детьми помогут кураторы Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменская область вошла в число 11 регионов, где будет опробована новая программа по снижению количества детей-сирот до четырех лет. Ее суть заключается в том, что с семьями, попавшими в трудные жизненные ситуации, будут работать кураторы. «Семьи в 11 пилотных регионах, где запущена программа по снижению количества детей-сирот до четырех лет, получат помощь куратора в случае сложной жизненной ситуации. Эта мера поможет сохранить большее количество детей в семьях», — сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову. Львова-Белова добавила, что куратор совместно с родителями будет разрабатывать план восстановления семьи. Он может включать в себя помощь с трудоустройством, с лечением алкоголизма, ремонт и т. д. «Сейчас мы проводим мониторинг в пилотных регионах: сколько детей в учреждениях, по каким причинам они туда поступают. В каждом регионе специфика может быть своя — где-то высокий уровень алкоголизации семей, где-то проблемы финансовой необеспеченности, отсутствия рабочих мест», — уточнила Львова-Белова. Помимо Тюменской области в число пилотных регионов вошли Московская, Новосибирская, Калининградская, Воронежская, Пензенская, Нижегородская области. А также Краснодарский, Пермский, Приморский и Ставропольский края.

Тюменская область вошла в число 11 регионов, где будет опробована новая программа по снижению количества детей-сирот до четырех лет. Ее суть заключается в том, что с семьями, попавшими в трудные жизненные ситуации, будут работать кураторы. «Семьи в 11 пилотных регионах, где запущена программа по снижению количества детей-сирот до четырех лет, получат помощь куратора в случае сложной жизненной ситуации. Эта мера поможет сохранить большее количество детей в семьях», — сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову. Львова-Белова добавила, что куратор совместно с родителями будет разрабатывать план восстановления семьи. Он может включать в себя помощь с трудоустройством, с лечением алкоголизма, ремонт и т. д. «Сейчас мы проводим мониторинг в пилотных регионах: сколько детей в учреждениях, по каким причинам они туда поступают. В каждом регионе специфика может быть своя — где-то высокий уровень алкоголизации семей, где-то проблемы финансовой необеспеченности, отсутствия рабочих мест», — уточнила Львова-Белова. Помимо Тюменской области в число пилотных регионов вошли Московская, Новосибирская, Калининградская, Воронежская, Пензенская, Нижегородская области. А также Краснодарский, Пермский, Приморский и Ставропольский края.