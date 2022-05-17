Серийный интернет-педофил развращал ребенка из ЯНАО

18 мая 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Свои преступления мужчина совершал по сети Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Девочка из ЯНАО стала жертвой педофила из Владимира. Как сообщается на сайте следственного комитета региона, взрослый мужчина стал инициатором переписки интимного характера в интернете с несовершеннолетними из разных регионов России. «По данным следствия и суда, в 2020 году в правоохранительные органы обратилась жительница города Новый Уренгой, которая сообщила, что с ее несовершеннолетней дочерью установил переписку на темы сексуального характера взрослый мужчина. Следственные органы, приступив к незамедлительному расследованию преступления, установили жителя города Владимира, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней», — пишут на сайте ведомства. В ходе расследования выяснилось, что девочка с Ямала была не единственной его жертвой. Следователи выяснили, что мужчина был причастен к еще ряду случаев совершению развратных действий с детьми в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов России. По приговору суда педофил отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Ранее URA.RU сообщало о ставропольце, который совращал несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО. Сейчас мужчина заключен под стражу и ожидает вынесения приговора.

Девочка из ЯНАО стала жертвой педофила из Владимира. Как сообщается на сайте следственного комитета региона, взрослый мужчина стал инициатором переписки интимного характера в интернете с несовершеннолетними из разных регионов России. «По данным следствия и суда, в 2020 году в правоохранительные органы обратилась жительница города Новый Уренгой, которая сообщила, что с ее несовершеннолетней дочерью установил переписку на темы сексуального характера взрослый мужчина. Следственные органы, приступив к незамедлительному расследованию преступления, установили жителя города Владимира, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней», — пишут на сайте ведомства. В ходе расследования выяснилось, что девочка с Ямала была не единственной его жертвой. Следователи выяснили, что мужчина был причастен к еще ряду случаев совершению развратных действий с детьми в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов России. По приговору суда педофил отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Ранее URA.RU сообщало о ставропольце, который совращал несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО. Сейчас мужчина заключен под стражу и ожидает вынесения приговора.