Серийный интернет-педофил развращал ребенка из ЯНАО

Девочка из ЯНАО стала жертвой педофила из Владимира. Как сообщается на сайте следственного комитета региона, взрослый мужчина стал инициатором переписки интимного характера в интернете с несовершеннолетними из разных регионов России.
«По данным следствия и суда, в 2020 году в правоохранительные органы обратилась жительница города Новый Уренгой, которая сообщила, что с ее несовершеннолетней дочерью установил переписку на темы сексуального характера взрослый мужчина. Следственные органы, приступив к незамедлительному расследованию преступления, установили жителя города Владимира, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней», — пишут на сайте ведомства.
В ходе расследования выяснилось, что девочка с Ямала была не единственной его жертвой. Следователи выяснили, что мужчина был причастен к еще ряду случаев совершению развратных действий с детьми в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов России. По приговору суда педофил отправится в колонию строгого режима на шесть лет.
Ранее URA.RU сообщало о ставропольце, который совращал несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО. Сейчас мужчина заключен под стражу и ожидает вынесения приговора.
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Девочка из ЯНАО стала жертвой педофила из Владимира. Как сообщается на сайте следственного комитета региона, взрослый мужчина стал инициатором переписки интимного характера в интернете с несовершеннолетними из разных регионов России. «По данным следствия и суда, в 2020 году в правоохранительные органы обратилась жительница города Новый Уренгой, которая сообщила, что с ее несовершеннолетней дочерью установил переписку на темы сексуального характера взрослый мужчина. Следственные органы, приступив к незамедлительному расследованию преступления, установили жителя города Владимира, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней», — пишут на сайте ведомства. В ходе расследования выяснилось, что девочка с Ямала была не единственной его жертвой. Следователи выяснили, что мужчина был причастен к еще ряду случаев совершению развратных действий с детьми в возрасте от 10 до 15 лет из разных регионов России. По приговору суда педофил отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Ранее URA.RU сообщало о ставропольце, который совращал несовершеннолетнюю жительницу ЯНАО. Сейчас мужчина заключен под стражу и ожидает вынесения приговора.