Группа кочевников ЯНАО застряла в тундре ЯНАО

19 мая 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Тундровикам потребовалась помощь спасателей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Восемь кочевников, из них пятеро детей, выехав из села Гыда на снегоходах, застряли по пути в чум из-за непогоды. Вернутся назад группа не могла, проехать вперед тоже. Об этом сообщает в своем telegram-канале департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. «В Ямалспас поступило сообщение от дежурного системы „112“ о том, что 17 мая выехали из села Гыда в чум в районе Салмановского месторождения на 2 снегоходах с санями трое взрослых и пятеро детей, в связи с погодными условиями не могут проехать, отсутствует возможность вернуться обратно», — говорится в сообщении ведомства. Во время выполнения спасательных работ сотрудникам поступила информация об еще одном кочевнике, который застрял на перешейке между озерами. Всех ямальцев нашли и доставили к чумам, кроме троих взрослых, которые от эвакуации отказались. Ранее помощь потребовалась еще двум группам кочевников. Обе семьи оленеводов в разные дни выехали из Панаевска к себе в чумы, но до места назначения без спасателей добраться не смогли.

Восемь кочевников, из них пятеро детей, выехав из села Гыда на снегоходах, застряли по пути в чум из-за непогоды. Вернутся назад группа не могла, проехать вперед тоже. Об этом сообщает в своем telegram-канале департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. «В Ямалспас поступило сообщение от дежурного системы „112“ о том, что 17 мая выехали из села Гыда в чум в районе Салмановского месторождения на 2 снегоходах с санями трое взрослых и пятеро детей, в связи с погодными условиями не могут проехать, отсутствует возможность вернуться обратно», — говорится в сообщении ведомства. Во время выполнения спасательных работ сотрудникам поступила информация об еще одном кочевнике, который застрял на перешейке между озерами. Всех ямальцев нашли и доставили к чумам, кроме троих взрослых, которые от эвакуации отказались. Ранее помощь потребовалась еще двум группам кочевников. Обе семьи оленеводов в разные дни выехали из Панаевска к себе в чумы, но до места назначения без спасателей добраться не смогли.