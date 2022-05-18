18 мая 2022
17 мая 2022

Группа кочевников ЯНАО застряла в тундре ЯНАО

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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, олени, оленеводы, арктика, ямал
Тундровикам потребовалась помощь спасателей Фото:

Восемь кочевников, из них пятеро детей, выехав из села Гыда на снегоходах, застряли по пути в чум из-за непогоды. Вернутся назад группа не могла, проехать вперед тоже. Об этом сообщает в своем telegram-канале департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

«В Ямалспас поступило сообщение от дежурного системы „112“ о том, что 17 мая выехали из села Гыда в чум в районе Салмановского месторождения на 2 снегоходах с санями трое взрослых и пятеро детей, в связи с погодными условиями не могут проехать, отсутствует возможность вернуться обратно», — говорится в сообщении ведомства.

Во время выполнения спасательных работ сотрудникам поступила информация об еще одном кочевнике, который застрял на перешейке между озерами. Всех ямальцев нашли и доставили к чумам, кроме троих взрослых, которые от эвакуации отказались.

Ранее помощь потребовалась еще двум группам кочевников. Обе семьи оленеводов в разные дни выехали из Панаевска к себе в чумы, но до места назначения без спасателей добраться не смогли.

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Восемь кочевников, из них пятеро детей, выехав из села Гыда на снегоходах, застряли по пути в чум из-за непогоды. Вернутся назад группа не могла, проехать вперед тоже. Об этом сообщает в своем telegram-канале департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. «В Ямалспас поступило сообщение от дежурного системы „112“ о том, что 17 мая выехали из села Гыда в чум в районе Салмановского месторождения на 2 снегоходах с санями трое взрослых и пятеро детей, в связи с погодными условиями не могут проехать, отсутствует возможность вернуться обратно», — говорится в сообщении ведомства. Во время выполнения спасательных работ сотрудникам поступила информация об еще одном кочевнике, который застрял на перешейке между озерами. Всех ямальцев нашли и доставили к чумам, кроме троих взрослых, которые от эвакуации отказались. Ранее помощь потребовалась еще двум группам кочевников. Обе семьи оленеводов в разные дни выехали из Панаевска к себе в чумы, но до места назначения без спасателей добраться не смогли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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