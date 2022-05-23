Пермское оборонное предприятие возглавит силовик

В конкурсе на должность директора предприятия победил выходец из МВД Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Исполняющим обязанности генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» стал 55-летний Сергей Ляшенко. Он выиграл конкурс на должность главы предприятия, который проводило Министерство промышленности и торговли РФ.

«Отставного генерала МВД Сергея Ляшенко собеседники в сфере ОПК (оборонно-промышленный комплекс) называют человеком, удаленным от интересов группировок в промышленной среде и бизнес-структурах. Приказ о назначении его гендиректором должен быть подписан в Минпромторге», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, конкуренцию Ляшенко составляли главный инженер завода Сергей Козлов, гендиректор АО «НИИПМ» Николай Лахаузов, а также Геннадий Кузьмицкий, который возглавлял предприятие ППЗ с 1997 по 2007 год. Последний, по информации источников издания, якобы вообще не был допущен до конкурсных испытаний. URA.RU не удалось получить комментарий Кузьмицкого, он не ответил на телефонные звонки.

Ранее Минпромторг РФ отстранил от обязанностей арестованного директора Пермского порохового завода Олега Миргородского. Он сейчас находится в новосибирском СИЗО.

«Пермский пороховой завод» входит в оборонно-промышленный комплекс и является одним из ключевых предприятий края. Здесь изготавливаются изделия из порохов и твердых ракетных топлив, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения.