23 мая 2022

Тюменским депутатам увеличат время на ТВ и радио

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Тюмень, халин игорь, галстук
Глава тюменского облизбиркома Игорь Халин поддержал нововведение Фото:

Тюменским депутатам увеличат эфирное время на телевидении и радио. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.

Поводом для изменений стало заявление члена избиркома от ЛДПР Дениса Шевцова. «Четыре минуты в месяц на местном телевидении и 15 минут на радио — это ничтожно малый ресурс для парламентских партий. За такой короткий промежуток времени не представляется возможным рассказать доступно, к примеру, об изменениях в законодательстве или законодательных инициативах, обозначить позиции партии по тем или иным вопросам», — приводит его слова пресс-служба партии.

Глава облизбиркома Игорь Халин поддержал инициативу. «Проблема будет обсуждена в июне на ближайшем заседании профильной рабочей группы», — заверили в избирательной комиссии.

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Тюменским депутатам увеличат эфирное время на телевидении и радио. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Поводом для изменений стало заявление члена избиркома от ЛДПР Дениса Шевцова. «Четыре минуты в месяц на местном телевидении и 15 минут на радио — это ничтожно малый ресурс для парламентских партий. За такой короткий промежуток времени не представляется возможным рассказать доступно, к примеру, об изменениях в законодательстве или законодательных инициативах, обозначить позиции партии по тем или иным вопросам», — приводит его слова пресс-служба партии. Глава облизбиркома Игорь Халин поддержал инициативу. «Проблема будет обсуждена в июне на ближайшем заседании профильной рабочей группы», — заверили в избирательной комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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