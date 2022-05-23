Тюменским депутатам увеличат время на ТВ и радио

24 мая 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Глава тюменского облизбиркома Игорь Халин поддержал нововведение Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменским депутатам увеличат эфирное время на телевидении и радио. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Поводом для изменений стало заявление члена избиркома от ЛДПР Дениса Шевцова. «Четыре минуты в месяц на местном телевидении и 15 минут на радио — это ничтожно малый ресурс для парламентских партий. За такой короткий промежуток времени не представляется возможным рассказать доступно, к примеру, об изменениях в законодательстве или законодательных инициативах, обозначить позиции партии по тем или иным вопросам», — приводит его слова пресс-служба партии. Глава облизбиркома Игорь Халин поддержал инициативу. «Проблема будет обсуждена в июне на ближайшем заседании профильной рабочей группы», — заверили в избирательной комиссии.

Тюменским депутатам увеличат эфирное время на телевидении и радио. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Поводом для изменений стало заявление члена избиркома от ЛДПР Дениса Шевцова. «Четыре минуты в месяц на местном телевидении и 15 минут на радио — это ничтожно малый ресурс для парламентских партий. За такой короткий промежуток времени не представляется возможным рассказать доступно, к примеру, об изменениях в законодательстве или законодательных инициативах, обозначить позиции партии по тем или иным вопросам», — приводит его слова пресс-служба партии. Глава облизбиркома Игорь Халин поддержал инициативу. «Проблема будет обсуждена в июне на ближайшем заседании профильной рабочей группы», — заверили в избирательной комиссии.