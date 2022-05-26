26 мая 2022

Чиновница надзорной структуры мэрии в ЯНАО покинула пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Должность аудитора счетной палаты Муравленко стала вакантной Фото:

Аудитор контрольно-счетной палаты Муравленко (ЯНАО) Инга Чикина покинула свою должность. Об этом сообщается на сайте городской думы.

«Освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты города Муравленко Чикину Ингу Викторовну с 26 мая 2022 года», — говорится на сайте ведомства. Как сообщается в документе, Инга Чикина подала заявление об отставке по собственному желанию.

В администрацию Муравленко агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в думе Муравленко произошли назначения. Председателем представительного органа избрали Александра Шаповалова, а заместителем спикера стала Елена Добрянская.

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Аудитор контрольно-счетной палаты Муравленко (ЯНАО) Инга Чикина покинула свою должность. Об этом сообщается на сайте городской думы. «Освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты города Муравленко Чикину Ингу Викторовну с 26 мая 2022 года», — говорится на сайте ведомства. Как сообщается в документе, Инга Чикина подала заявление об отставке по собственному желанию. В администрацию Муравленко агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что в думе Муравленко произошли назначения. Председателем представительного органа избрали Александра Шаповалова, а заместителем спикера стала Елена Добрянская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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