Чиновница надзорной структуры мэрии в ЯНАО покинула пост

Должность аудитора счетной палаты Муравленко стала вакантной
Аудитор контрольно-счетной палаты Муравленко (ЯНАО) Инга Чикина покинула свою должность. Об этом сообщается на сайте городской думы.
«Освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты города Муравленко Чикину Ингу Викторовну с 26 мая 2022 года», — говорится на сайте ведомства. Как сообщается в документе, Инга Чикина подала заявление об отставке по собственному желанию.
В администрацию Муравленко агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее URA.RU сообщало, что в думе Муравленко произошли назначения. Председателем представительного органа избрали Александра Шаповалова, а заместителем спикера стала Елена Добрянская.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событийПодписаться