Чиновница надзорной структуры мэрии в ЯНАО покинула пост

Должность аудитора счетной палаты Муравленко стала вакантной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аудитор контрольно-счетной палаты Муравленко (ЯНАО) Инга Чикина покинула свою должность. Об этом сообщается на сайте городской думы.

«Освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты города Муравленко Чикину Ингу Викторовну с 26 мая 2022 года», — говорится на сайте ведомства. Как сообщается в документе, Инга Чикина подала заявление об отставке по собственному желанию.

В администрацию Муравленко агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в думе Муравленко произошли назначения. Председателем представительного органа избрали Александра Шаповалова, а заместителем спикера стала Елена Добрянская.