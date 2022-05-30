«Известия»: власти РФ не исключают разрыв научных связей с США

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Россия может разорвать все соглашения с США Фото:

Научное и образовательное сотрудничество России с США может быть приостановлено или вовсе прекращено. Такую возможность рассматривают сейчас в Минобрнауки и МИД РФ.

«Нормативно-правовая база российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества анализируется на предмет их прекращения или приостановления», — приводят «Известия» ответ правительства РФ на депутатский запрос парламентария от КПРФ Сергея Обухова. То, что такая работа ведется, изданию подтвердили в Минобрнауки.

На данный момент между Россией и США действуют Соглашение о научно-техническом сотрудничестве от 1993 года (продлено до 2025 года) и Меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ от 1998 года. Существуют также договоренности о сотрудничестве в области технологий и инноваций (документ 2004 года), о расширении сотрудничества и обменов в области образования (2006 год), о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики (2012 год).

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Научное и образовательное сотрудничество России с США может быть приостановлено или вовсе прекращено. Такую возможность рассматривают сейчас в Минобрнауки и МИД РФ. «Нормативно-правовая база российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества анализируется на предмет их прекращения или приостановления», — приводят «Известия» ответ правительства РФ на депутатский запрос парламентария от КПРФ Сергея Обухова. То, что такая работа ведется, изданию подтвердили в Минобрнауки. На данный момент между Россией и США действуют Соглашение о научно-техническом сотрудничестве от 1993 года (продлено до 2025 года) и Меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ от 1998 года. Существуют также договоренности о сотрудничестве в области технологий и инноваций (документ 2004 года), о расширении сотрудничества и обменов в области образования (2006 год), о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики (2012 год).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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