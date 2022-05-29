Тюменцы оказались трудолюбивее остальных россиян

30 мая 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Более 10 часов в день работают медики и сотрудники сферы гостеприимства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди опрошенных тюменцев 29% заявили о том, что работают более 10 часов в сутки. Соответствующие данные URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. Таких работников в Тюменской области больше, чем в других регионах России. «У 29% жителей Тюменской области работа занимает более 10 часов ежедневно. По доле таких респондентов Тюменская область заняла первое место в стране. Рабочий день 39% жителей области длится от 8 до 10 часов. В пределах 8 часов обычно работают 26% опрошенных, еще 5% обычно укладываются в 6 часов в день», — передает пресс-служба компании. Самый продолжительный рабочий день у респондентов от 18 до 24 лет. Среди них 29% заявило, о работе более 10 часов в сутки. Среди тюменцев в возрасте от 35 лет о такой продолжительности рабочего дня рассказали 18-19% опрошенных. Чаще других, более 10 часов в сутки, трудятся медики (55%) и работники сферы гостеприимства (50%). О работе от восьми до 10 часов рассказали 46% мужчин и 39% женщин. Такая продолжительность чаще всего встречается у тюменцев, занимающих руководящие должности (64%), и юристов (57%). Стандартный рабочий день по восемь часов у научных сотрудников (44%), а также у бухгалтеров и маркетологов (по 42%). До шести часов в день работает 9% тюменцев, из них 3% — мужчины, 6% — женщины. Столько времени за работой проводят специалисты сферы «Наука и образование» — 9%, а также представители сфер «Закупки» и «Маркетинг, реклама» — 8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди опрошенных тюменцев 29% заявили о том, что работают более 10 часов в сутки. Соответствующие данные URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. Таких работников в Тюменской области больше, чем в других регионах России. «У 29% жителей Тюменской области работа занимает более 10 часов ежедневно. По доле таких респондентов Тюменская область заняла первое место в стране. Рабочий день 39% жителей области длится от 8 до 10 часов. В пределах 8 часов обычно работают 26% опрошенных, еще 5% обычно укладываются в 6 часов в день», — передает пресс-служба компании. Самый продолжительный рабочий день у респондентов от 18 до 24 лет. Среди них 29% заявило, о работе более 10 часов в сутки. Среди тюменцев в возрасте от 35 лет о такой продолжительности рабочего дня рассказали 18-19% опрошенных. Чаще других, более 10 часов в сутки, трудятся медики (55%) и работники сферы гостеприимства (50%). О работе от восьми до 10 часов рассказали 46% мужчин и 39% женщин. Такая продолжительность чаще всего встречается у тюменцев, занимающих руководящие должности (64%), и юристов (57%). Стандартный рабочий день по восемь часов у научных сотрудников (44%), а также у бухгалтеров и маркетологов (по 42%). До шести часов в день работает 9% тюменцев, из них 3% — мужчины, 6% — женщины. Столько времени за работой проводят специалисты сферы «Наука и образование» — 9%, а также представители сфер «Закупки» и «Маркетинг, реклама» — 8%.