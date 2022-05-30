30 мая 2022
29 мая 2022

В Тюменской области появились новые рейсы в Екатеринбург и ХМАО. Но купить билеты нельзя

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Купить билет на новые рейсы на сайте авиакомпании не получится Фото:

Авиакомпания «Руслайн» вводит новые прямые рейсы в Екатеринбург и Нижневартовск из Тобольска (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. При этом на сайте перевозчика купить билеты нельзя.

«Авиакомпания „Руслайн“ открыла продажи билетов из Тобольска в Екатеринбург и Нижневартовск. Первый рейс из аэропорта Ремезов состоится 25 июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

Полеты будут выполнять по субботам. Стоимость билетов в Екатеринбург — от 2 185 рублей, до Нижневартовска — от 2 685 рублей. Стоимость частично покрывается государством в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

При этом на сайте «Руслайна» в настоящее время приобрести билеты нельзя. В выдаче сервиса в принципе отсутствует такое направление как Тобольск. URA.RU направило письменный запрос в авиакомпанию.

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Авиакомпания «Руслайн» вводит новые прямые рейсы в Екатеринбург и Нижневартовск из Тобольска (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. При этом на сайте перевозчика купить билеты нельзя. «Авиакомпания „Руслайн“ открыла продажи билетов из Тобольска в Екатеринбург и Нижневартовск. Первый рейс из аэропорта Ремезов состоится 25 июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска. Полеты будут выполнять по субботам. Стоимость билетов в Екатеринбург — от 2 185 рублей, до Нижневартовска — от 2 685 рублей. Стоимость частично покрывается государством в рамках программы субсидирования региональных перевозок. При этом на сайте «Руслайна» в настоящее время приобрести билеты нельзя. В выдаче сервиса в принципе отсутствует такое направление как Тобольск. URA.RU направило письменный запрос в авиакомпанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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