Купить билет на новые рейсы на сайте авиакомпании не получится Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания «Руслайн» вводит новые прямые рейсы в Екатеринбург и Нижневартовск из Тобольска (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. При этом на сайте перевозчика купить билеты нельзя.

«Авиакомпания „Руслайн“ открыла продажи билетов из Тобольска в Екатеринбург и Нижневартовск. Первый рейс из аэропорта Ремезов состоится 25 июня», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

Полеты будут выполнять по субботам. Стоимость билетов в Екатеринбург — от 2 185 рублей, до Нижневартовска — от 2 685 рублей. Стоимость частично покрывается государством в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

При этом на сайте «Руслайна» в настоящее время приобрести билеты нельзя. В выдаче сервиса в принципе отсутствует такое направление как Тобольск. URA.RU направило письменный запрос в авиакомпанию.