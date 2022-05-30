30 мая 2022
29 мая 2022

В ЯНАО начали продавать детскую одежду собственного производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Пошивочный цех предприятия
Предпринимательница из ЯНАО предпочитает использовать натуральные материалы Фото:

Жительница Ноябрьска Татьяна Арсланова открыла интернет-магазин, в котором она продает одежду для детей собственного производства. Все изделия созданы с учетом капризной северной погоды, сообщает пресс-служба правительства региона в telegram-канале «Ямал.Официально».

«Так как мы живем на севере, погода вообще не предсказуемая. И хотелось создать что-то такое, чтобы при разных погодных условиях мы могли это использовать», — рассказывает предпринимательница.

Девушка создает модели-трансформеры, которые легко адаптируются к погоде региона и растут вместе с ребенком. Все изделия сочетаются друг с другом, а при их изготовлении предпринимательница отдает предпочтение натуральным материалом. Запустить свой бизнес ей помогла субсидия от окружного центра занятости.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили собственное производство одежды для новорожденных. Все изделия прошли сертификацию, что подтверждает их безопасность для малышей.

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Жительница Ноябрьска Татьяна Арсланова открыла интернет-магазин, в котором она продает одежду для детей собственного производства. Все изделия созданы с учетом капризной северной погоды, сообщает пресс-служба правительства региона в telegram-канале «Ямал.Официально». «Так как мы живем на севере, погода вообще не предсказуемая. И хотелось создать что-то такое, чтобы при разных погодных условиях мы могли это использовать», — рассказывает предпринимательница. Девушка создает модели-трансформеры, которые легко адаптируются к погоде региона и растут вместе с ребенком. Все изделия сочетаются друг с другом, а при их изготовлении предпринимательница отдает предпочтение натуральным материалом. Запустить свой бизнес ей помогла субсидия от окружного центра занятости. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили собственное производство одежды для новорожденных. Все изделия прошли сертификацию, что подтверждает их безопасность для малышей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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