В ЯНАО начали продавать детскую одежду собственного производства

Предпринимательница из ЯНАО предпочитает использовать натуральные материалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Ноябрьска Татьяна Арсланова открыла интернет-магазин, в котором она продает одежду для детей собственного производства. Все изделия созданы с учетом капризной северной погоды, сообщает пресс-служба правительства региона в telegram-канале «Ямал.Официально».

«Так как мы живем на севере, погода вообще не предсказуемая. И хотелось создать что-то такое, чтобы при разных погодных условиях мы могли это использовать», — рассказывает предпринимательница.

Девушка создает модели-трансформеры, которые легко адаптируются к погоде региона и растут вместе с ребенком. Все изделия сочетаются друг с другом, а при их изготовлении предпринимательница отдает предпочтение натуральным материалом. Запустить свой бизнес ей помогла субсидия от окружного центра занятости.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили собственное производство одежды для новорожденных. Все изделия прошли сертификацию, что подтверждает их безопасность для малышей.