Девушка приняла решение работать в лагере для беженцев в Ростовской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Ирина после начала спецоперации на Украине уехала в Ростовскую область волонтером, где жила и помогала беженцам с Донбасса. При этом у девушки на территории Украины остались родственники, от которых она слышала угрозы и обвинения в свой адрес.

«Я родилась и выросла в России. Все мои родственники находятся на территории Украины. С момента начала спецоперации можно сказать, что у меня больше нет родственников. Посыпалась обвинения, угрозы и пожелания смерти. Однажды у меня спросили, что я сделаю, если они обратиться ко мне за помощью. Я ответила, что помогу. Каждый сам делает выбор и принимает решения», — рассказала она в интервью URA.RU.

По словам собеседницы, в апреле она в одночасье собралась и уехала в лагерь беженцев в приграничное село Весело-Вознесенка в Ростовскую область. Лагерь построили обычные люди, которые, так же как Ирина, не могли оставаться в стороне и обеспечивали жителей Донбасса всем необходимым.

«Самое страшное было видеть человеческую боль. Люди приходят, с другой стороны, абсолютно растерянные. Все, что у них осталось это собственная жизнь и рюкзак за спиной. Тяжелее всего было возвращаться во внешний мир. Мы переживаем, что у нас нет последней модели телефона и маникюр не сделан. А где-то люди потеряли родных и всю свою жизнь», — подчеркнула девушка.

Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за боевых действий. Это началось после того, как президент РФ Владимир Путина объявил о спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков на протяжении восьми лет.

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