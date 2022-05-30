Спикер курганской облдумы назвал одну из сложностей дорожников

Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов прокомментировал частую смену руководителей в крупном дорожном предприятии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов назвал частую смену руководителей предприятия «Курганавтодор» одной из сложностей в работе. Об этом он сказал на заседании думы 31 мая после доклада директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Ирины Саблуковой, передает корреспондент URA.RU.

Фролов подчеркнул, что в регионе идет масштабная работа по строительству и ремонту дорог. «При этом в департаменте [строительства] произошли кадровые изменения. Надеюсь, что на этом точку поставите, и начнете работать с теми, кто есть. Понимаю, когда идет частая смена руководителей в Курганавтодоре плюсов здесь [нет]. Понятно, что не вы являетесь инициаторами этих изменений. Тем не менее хотелось бы, чтобы устоялось», — сказал Фролов на заседании думы.

URA.RU писало, что в середине мая «Курганавтодор» возглавил бывший сотрудник УГИБДД УМВД России по Курганской области Павел Ганин. С января 2020 года по март 2022 года дорожным предприятием руководил Дмитрий Гаврилов. Ранее сообщалось, что из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился начальник управления автомобильных дорог Андрей Нохрин, проработав на этой должности менее года.