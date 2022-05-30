Дата прощания с погибшим еще не назначена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Погибший в ходе спецоперации на Украине солдат Андрей Иванов из Лабытнанги очень ждал призыва в армию и переживал, что его долго не отправляли в войска. Об этом URA.RU рассказала мама военнослужащего.

«Призвался в военкомат, и как ответственный ждал своего дня, когда его заберут. Очень расстраивался и психовал что его забрали последним после друзей, потому что медиком он был один», — сообщила мама солдата Патимат Иванова.

Также она рассказала, что сын перед тем, как отправиться на службу, сначала закончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде и получил квалификацию «медицинский брат». В армии служил по специальности — командовал отделением сбора и эвакуации раненых.

Подробности гибели и время прощания пока не сообщаются. Ранее губернатор ЯНАО и глава Лабытнанги, выражая соболезнования, рассказали, что Иванов до конца выполнял свой долг.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщало Минобороны РФ, Украина готовила нападение на Донбасс, и действия российской армии помогли спасти мирных жителей. Кроме того, на территории Украины военный РФ нашли биологические лаборатории, финансируемые США.

Солдат армии РФ, погибший на Украине, Андрей Иванов Патимат Иванова

Командир отделения сбора и эвакуации раненых Андрей Иванов из Лабытнанги на службе Патимат Иванова

Солдат-медик из Лабытнанги Андрей Иванов на службе Патимат Иванова