30 мая 2022

Мать погибшего солдата из ЯНАО: сын очень ждал призыва на службу. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти
Дата прощания с погибшим еще не назначена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибший в ходе спецоперации на Украине солдат Андрей Иванов из Лабытнанги очень ждал призыва в армию и переживал, что его долго не отправляли в войска. Об этом URA.RU рассказала мама военнослужащего.

«Призвался в военкомат, и как ответственный ждал своего дня, когда его заберут. Очень расстраивался и психовал что его забрали последним после друзей, потому что медиком он был один», — сообщила мама солдата Патимат Иванова.

Также она рассказала, что сын перед тем, как отправиться на службу, сначала закончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде и получил квалификацию «медицинский брат». В армии служил по специальности — командовал отделением сбора и эвакуации раненых.

Подробности гибели и время прощания пока не сообщаются. Ранее губернатор ЯНАО и глава Лабытнанги, выражая соболезнования, рассказали, что Иванов до конца выполнял свой долг.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщало Минобороны РФ, Украина готовила нападение на Донбасс, и действия российской армии помогли спасти мирных жителей. Кроме того, на территории Украины военный РФ нашли биологические лаборатории, финансируемые США.

Солдат армии РФ, погибший на Украине, Андрей Иванов
Командир отделения сбора и эвакуации раненых Андрей Иванов из Лабытнанги на службе
Солдат-медик из Лабытнанги Андрей Иванов на службе

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Погибший в ходе спецоперации на Украине солдат Андрей Иванов из Лабытнанги очень ждал призыва в армию и переживал, что его долго не отправляли в войска. Об этом URA.RU рассказала мама военнослужащего. «Призвался в военкомат, и как ответственный ждал своего дня, когда его заберут. Очень расстраивался и психовал что его забрали последним после друзей, потому что медиком он был один», — сообщила мама солдата Патимат Иванова. Также она рассказала, что сын перед тем, как отправиться на службу, сначала закончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде и получил квалификацию «медицинский брат». В армии служил по специальности — командовал отделением сбора и эвакуации раненых. Подробности гибели и время прощания пока не сообщаются. Ранее губернатор ЯНАО и глава Лабытнанги, выражая соболезнования, рассказали, что Иванов до конца выполнял свой долг. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщало Минобороны РФ, Украина готовила нападение на Донбасс, и действия российской армии помогли спасти мирных жителей. Кроме того, на территории Украины военный РФ нашли биологические лаборатории, финансируемые США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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