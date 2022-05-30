В ЯНАО обнаружили озеро с мертвой рыбой

31 мая 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Рыба погибла по естественным причинам, такое явление отмечается ежегодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО рыбаки обнаружили озеро с мертвой рыбой. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана», — сообщает telegram-канал «Ямал 1». В окружном департаменте агропромкомплекса прокомментировали ситуацию. Замор рыбы произошел по естественным причинам. Данное явление встречается на водных объектах, особенно в озерах без соединения с рекой. При загрязнении объем погибшей рыбы был бы значительно больше. В департаменте заявили о намерении провести замер кислорода в воде и взятии проб воды для анализа. Эти меры необходимы для детальной оценки происшествия. Ранее URA.RU рассказало о гибели речной рыбы. Причины также объясняются естественным замором.

В ЯНАО рыбаки обнаружили озеро с мертвой рыбой. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана», — сообщает telegram-канал «Ямал 1». В окружном департаменте агропромкомплекса прокомментировали ситуацию. Замор рыбы произошел по естественным причинам. Данное явление встречается на водных объектах, особенно в озерах без соединения с рекой. При загрязнении объем погибшей рыбы был бы значительно больше. В департаменте заявили о намерении провести замер кислорода в воде и взятии проб воды для анализа. Эти меры необходимы для детальной оценки происшествия. Ранее URA.RU рассказало о гибели речной рыбы. Причины также объясняются естественным замором.