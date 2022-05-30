30 мая 2022

В ЯНАО обнаружили озеро с мертвой рыбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
Рыба погибла по естественным причинам, такое явление отмечается ежегодно Фото:

В ЯНАО рыбаки обнаружили озеро с мертвой рыбой. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана», — сообщает telegram-канал «Ямал 1».

В окружном департаменте агропромкомплекса прокомментировали ситуацию. Замор рыбы произошел по естественным причинам. Данное явление встречается на водных объектах, особенно в озерах без соединения с рекой. При загрязнении объем погибшей рыбы был бы значительно больше.

В департаменте заявили о намерении провести замер кислорода в воде и взятии проб воды для анализа. Эти меры необходимы для детальной оценки происшествия.

Ранее URA.RU рассказало о гибели речной рыбы. Причины также объясняются естественным замором.

В ЯНАО рыбаки обнаружили озеро с мертвой рыбой. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Надымском районе обнаружено озеро мертвой рыбы. Местный житель сообщил, что озеро находится в 30 километрах от Кутопьюгана», — сообщает telegram-канал «Ямал 1». В окружном департаменте агропромкомплекса прокомментировали ситуацию. Замор рыбы произошел по естественным причинам. Данное явление встречается на водных объектах, особенно в озерах без соединения с рекой. При загрязнении объем погибшей рыбы был бы значительно больше. В департаменте заявили о намерении провести замер кислорода в воде и взятии проб воды для анализа. Эти меры необходимы для детальной оценки происшествия. Ранее URA.RU рассказало о гибели речной рыбы. Причины также объясняются естественным замором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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