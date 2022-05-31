31 мая 2022

Жителя Нового Уренгоя, убившего оппонента в драке, ждет суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направили в суд Фото:

Перед судом предстанет 38-летний житель Нового Уренгоя, который убил оппонента в драке во время ссоры в кафе. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следственным отделом по г. Новый Уренгой завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что в ночь на 10 апреля 2022 года в кафе между посетителями возникла ссора. Конфликтующие вышли на улицу, где 38-летний мужчина нанес несколько ударов кулаком в голову своему 40-летнему оппоненту. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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Перед судом предстанет 38-летний житель Нового Уренгоя, который убил оппонента в драке во время ссоры в кафе. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО. «В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следственным отделом по г. Новый Уренгой завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении ведомства. Следствие выяснило, что в ночь на 10 апреля 2022 года в кафе между посетителями возникла ссора. Конфликтующие вышли на улицу, где 38-летний мужчина нанес несколько ударов кулаком в голову своему 40-летнему оппоненту. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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