Драка в кафе в ЯНАО закончилась смертью одного из участников

14 апреля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Один мужчина несколько раз ударил другого (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Новом Уренгое следователи предъявили обвинение местному жителю, который после ссоры в кафе несколько раз ударил другого посетителя. От полученных травм мужчина скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО. «По данным следствия, в ночь на 10 апреля 2022 года в городе Новый Уренгой в кафе между двумя посетителями возникла ссора. Переместившись на улицу, 38-летний мужчина нанес несколько ударов кулаком в голову своему 40-летнему оппоненту. Потерпевший скончался на месте преступления», — указано в сообщении. Нападавшему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается. Ранее URA.RU писало, в пивном магазине в Ноябрьске (ЯНАО) произошла драка между посетителями и сотрудниками. Инцидент был заснят на видео и выложен в социальных сетях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Новом Уренгое следователи предъявили обвинение местному жителю, который после ссоры в кафе несколько раз ударил другого посетителя. От полученных травм мужчина скончался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО. «По данным следствия, в ночь на 10 апреля 2022 года в городе Новый Уренгой в кафе между двумя посетителями возникла ссора. Переместившись на улицу, 38-летний мужчина нанес несколько ударов кулаком в голову своему 40-летнему оппоненту. Потерпевший скончался на месте преступления», — указано в сообщении. Нападавшему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается. Ранее URA.RU писало, в пивном магазине в Ноябрьске (ЯНАО) произошла драка между посетителями и сотрудниками. Инцидент был заснят на видео и выложен в социальных сетях.