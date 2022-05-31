Курганцев предупреждают о мошенниках, торгующих сертификатами на детские лагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана предупреждают о мошенниках, которые продают фальшивые сертификаты на летние программы для детей в формате лагеря дневного пребывания. Соответствующее объявление появилось в группе дома детского творчества «Синяя птица» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители, будьте бдительны! Появились случаи продажи мест на наши летние площадки (предлагают забронировать место за 2450 рублей)», — говорится в посте учреждения. Руководство от комментариев URA.RU отказалось.

Как указано в посте, детские мероприятия организованы в рамках программы «Вместе весело», которая реализуется на бюджетные средства. Запись на летние площадки проходит через портал «Навигатор дополнительного образования Курганской области». После записи родителю необходимо подойти на выбранную площадку и написать заявление.

«Поскольку от этого места отказались, то мы вынуждены принимать оплату на карту. Сертификат будет действовать на следующий раз. Также получается бонус в виде дополнительного сертификата на сумму 3000 рублей, если вы забронируете место сейчас», — приводят пример сообщения в группе учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в детских лагерях Курганской области родителям запретили посещать детей, а также забирать их в течение одной смены домой. В том числе в этом году между сменами увеличен перерыв.

Такие сообщения рассылают мошенники группа Дома детского творчества «Синяя птица», соцсеть «ВКонтакте»