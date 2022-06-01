Вагон движущегося состава поезда сошел с рельс в Пермском крае

В вагонах поезда перевозили уголь (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Последний вагон движущегося поезда задело обломками разрушенной будки дежурного на чусовском (Пермский край) переезде. До этого в пост дежурного влетел грузовой автомобиль.

«Грузовой автомобиль въехал в помещение поста дежурного по переезду, которое, вследствие разрушения, задело последний вагон движущегося грузового поезда с углем. В результате вагон сошел с рельс, в будке произошло возгорание. До столкновения с будкой поста грузовик допустил столкновение с легковым автотранспортом» — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале.

Инцидент произошел 1 июня вечером на перегоне Чусовская — Антабары. На момент публикации известно о 5 пострадавших. Двое отправлены в больницу. «Проводятся работы по восстановлению железнодорожного пути, задержано движение одного грузового поезда. На место происшествия выехал восстановительный состав», — поясняют в ведомстве.

Происшествие — на контроле руководства Уральской транспортной прокуратуры. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства. Оперативно получить дополнительную информацию корреспонденту URA.RU не удалось, в ведомство отправлен запрос.

О крушении 18 вагонов поезда в Пермском крае URA.RU писало ранее. Тогда пути были заблокированы на 15 часов.