01 июня 2022

Власти ЯНАО строят многоквартирники в отдаленных поселениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, паршаков василий
Глава Тазовского района Василий Паршаков пообещал построить 39 новых домов до 2025 года Фото:

В Антипаюте (ЯНАО) построят три многоквартирных дома. На всех объектах ведется активная работа, сообщил в своем telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков.

«В апреле мы уже заселили новый трехэтажный дом в Антипаюте. В него переехали 27 семей. Сейчас в селе возводится еще три дома», — пишет Василий.

Также глава Тазовского района рассказал, что до конца года в районном центре сдадут два новых многоквартирных дома на 105 квартир. В общем к 2025 году, по словам Василия Паршакова, планируется построить 39 домов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске к переезду из аварийного жилья готовятся более 300 семей. До конца года там сдадут еще две многоэтажки на 142 квартиры.

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В Антипаюте (ЯНАО) построят три многоквартирных дома. На всех объектах ведется активная работа, сообщил в своем telegram-канале глава Тазовского района Василий Паршаков. «В апреле мы уже заселили новый трехэтажный дом в Антипаюте. В него переехали 27 семей. Сейчас в селе возводится еще три дома», — пишет Василий. Также глава Тазовского района рассказал, что до конца года в районном центре сдадут два новых многоквартирных дома на 105 квартир. В общем к 2025 году, по словам Василия Паршакова, планируется построить 39 домов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске к переезду из аварийного жилья готовятся более 300 семей. До конца года там сдадут еще две многоэтажки на 142 квартиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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