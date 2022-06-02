02 июня 2022

В Курганской области простятся со снайпером, погибшим на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Курганцы простятся со снайпером, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Куртамышском районе Курганской области пройдет прощание с сержантом, старшим разведчиком-снайпером группы специального назначения Ринатом Елемесовым. Военный погиб 28 мая в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила районная администрация на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили.

«Елемесов Ринат Таласпаевич родился 7 мая 1984 года. В 2022 году Ринат, окончив Шмаковское СПТУ-20, был призван на военную службу и с 2014 года, заключив контракт, связал свою жизнь с Вооруженными силами РФ. Односельчане вспоминают Рината как доброго, отзывчивого и целеустремленного человека, хорошего сына, мужа и отца», — говорится в сообщении.

Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выразили соболезнования семье и близким погибшего. Траурный митинг и прощание с Елемесовым пройдут сегодня, 3 июня, в селе Камыши у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.

Прощание с Ринатом Елемесовым, состоится сегодня, 3 июня, в селе Камыши в 13:00

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В Куртамышском районе Курганской области пройдет прощание с сержантом, старшим разведчиком-снайпером группы специального назначения Ринатом Елемесовым. Военный погиб 28 мая в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила районная администрация на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили. «Елемесов Ринат Таласпаевич родился 7 мая 1984 года. В 2022 году Ринат, окончив Шмаковское СПТУ-20, был призван на военную службу и с 2014 года, заключив контракт, связал свою жизнь с Вооруженными силами РФ. Односельчане вспоминают Рината как доброго, отзывчивого и целеустремленного человека, хорошего сына, мужа и отца», — говорится в сообщении. Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выразили соболезнования семье и близким погибшего. Траурный митинг и прощание с Елемесовым пройдут сегодня, 3 июня, в селе Камыши у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.
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