04 июня 2022
03 июня 2022

Дошкольников из ЯНАО внесли в список гениев России

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Двое дошкольников из ЯНАО победили в конкурсе «Я-исследователь» Фото:

Двоих дошкольников из Надымского района ЯНАО внесли в госреестр о детях России, проявивших выдающиеся способности. Они стали лауреатами всероссийского конкурса «Я-исследователь», сообщает глава Надымского района Дмитрий Жаромских в соцсетях.

«Финальный этап [конкурса] проходил в сочинском Центре цифрового образования детей „IT-куб“ в онлайн формате. По его итогам Карим стал Лауреатом, а Даша — Дипломантом I степени. Также оба ребенка внесены в госреестр о детях России, проявивших выдающиеся способности», — пишет Жаромских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в конкурсе принимало участие более 200 детей из 24 регионов страны. ЯНАО представляли 13 участников.

Ранее URA.RU рассказывало о победителях конкурса «Большая перемена». Школьники летали на экскурсию в Сабетту вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

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Двоих дошкольников из Надымского района ЯНАО внесли в госреестр о детях России, проявивших выдающиеся способности. Они стали лауреатами всероссийского конкурса «Я-исследователь», сообщает глава Надымского района Дмитрий Жаромских в соцсетях. «Финальный этап [конкурса] проходил в сочинском Центре цифрового образования детей „IT-куб“ в онлайн формате. По его итогам Карим стал Лауреатом, а Даша — Дипломантом I степени. Также оба ребенка внесены в госреестр о детях России, проявивших выдающиеся способности», — пишет Жаромских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего в конкурсе принимало участие более 200 детей из 24 регионов страны. ЯНАО представляли 13 участников. Ранее URA.RU рассказывало о победителях конкурса «Большая перемена». Школьники летали на экскурсию в Сабетту вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.
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