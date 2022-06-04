Дошкольников из ЯНАО внесли в список гениев России

Двое дошкольников из ЯНАО победили в конкурсе «Я-исследователь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двоих дошкольников из Надымского района ЯНАО внесли в госреестр о детях России, проявивших выдающиеся способности. Они стали лауреатами всероссийского конкурса «Я-исследователь», сообщает глава Надымского района Дмитрий Жаромских в соцсетях.

«Финальный этап [конкурса] проходил в сочинском Центре цифрового образования детей „IT-куб“ в онлайн формате. По его итогам Карим стал Лауреатом, а Даша — Дипломантом I степени. Также оба ребенка внесены в госреестр о детях России, проявивших выдающиеся способности», — пишет Жаромских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в конкурсе принимало участие более 200 детей из 24 регионов страны. ЯНАО представляли 13 участников.

Ранее URA.RU рассказывало о победителях конкурса «Большая перемена». Школьники летали на экскурсию в Сабетту вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.