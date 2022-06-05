Трое тюменцев сгорели во сне из-за непотушенной сигареты

06 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Пожар в частном доме унес жизни трех человек (архив) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трое человек погибли в пожаре в Тюменском районе области: люди спали, а огонь возник из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. «Ранним утром 5 июня произошел пожар в частном доме в деревне Чаплык (Тюменский муниципальный район). Погибли две женщины и мужчина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. Условием, способствующим гибели людей, явилось состояние сна», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону. В ведомстве отметили, что избежать подобных ситуаций могут помочь пожарные извещатели. Устройства на ранних стадиях определяют задымление и оповещают жильцов об угрозе. Ранее URA.RU писало, что утром 6 июня еще один пожар в жилье случился в Тюмени. Огонь бушевал в подъезде пятиэтажного дома. Из-за обильного задымления людей пришлось эвакуировать, включая пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть место ЧП. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Трое человек погибли в пожаре в Тюменском районе области: люди спали, а огонь возник из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. «Ранним утром 5 июня произошел пожар в частном доме в деревне Чаплык (Тюменский муниципальный район). Погибли две женщины и мужчина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. Условием, способствующим гибели людей, явилось состояние сна», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону. В ведомстве отметили, что избежать подобных ситуаций могут помочь пожарные извещатели. Устройства на ранних стадиях определяют задымление и оповещают жильцов об угрозе. Ранее URA.RU писало, что утром 6 июня еще один пожар в жилье случился в Тюмени. Огонь бушевал в подъезде пятиэтажного дома. Из-за обильного задымления людей пришлось эвакуировать, включая пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть место ЧП.