05 июня 2022
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Трое тюменцев сгорели во сне из-за непотушенной сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Пожар в частном доме унес жизни трех человек (архив) Фото:

Трое человек погибли в пожаре в Тюменском районе области: люди спали, а огонь возник из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Ранним утром 5 июня произошел пожар в частном доме в деревне Чаплык (Тюменский муниципальный район). Погибли две женщины и мужчина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. Условием, способствующим гибели людей, явилось состояние сна», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что избежать подобных ситуаций могут помочь пожарные извещатели. Устройства на ранних стадиях определяют задымление и оповещают жильцов об угрозе.

Ранее URA.RU писало, что утром 6 июня еще один пожар в жилье случился в Тюмени. Огонь бушевал в подъезде пятиэтажного дома. Из-за обильного задымления людей пришлось эвакуировать, включая пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть место ЧП.

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Трое человек погибли в пожаре в Тюменском районе области: люди спали, а огонь возник из-за непотушенной сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. «Ранним утром 5 июня произошел пожар в частном доме в деревне Чаплык (Тюменский муниципальный район). Погибли две женщины и мужчина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. Условием, способствующим гибели людей, явилось состояние сна», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону. В ведомстве отметили, что избежать подобных ситуаций могут помочь пожарные извещатели. Устройства на ранних стадиях определяют задымление и оповещают жильцов об угрозе. Ранее URA.RU писало, что утром 6 июня еще один пожар в жилье случился в Тюмени. Огонь бушевал в подъезде пятиэтажного дома. Из-за обильного задымления людей пришлось эвакуировать, включая пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть место ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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