В Кургане назвали дату Дня города

08 июня 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Свой 343-й день рождения Курган отпразднует 20 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этом году День города в Кургане состоится 20 августа. Дата указана в постановлении о подготовке и проведении праздника. Документ опубликован на официальном сайте мэрии. «Провести празднование Дня города Кургана 20 августа 2022 года. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Кургана», — указано в опубликованном постановлении. Организационный комитет возглавила мэр Кургана Елена Ситникова. В его состав также вошли первый замглавы города Павел Каргаполов, директора всех городских департаментов. В городе приведут в порядок места проведения праздника, трибуну памятника Ленину. Завезут песок для пиротехнического полигона. Ответственным назначен департамент развития городского хозяйства. Департаменту экономического развития поручено организовать праздничную торговлю в День города. Представителям департамента социальной политики поручено с июня по август организовать мероприятия, приуроченных к 343-летию Кургана. В прошлом году День города в Кургане проходил 21 августа. На праздник приезжал полномочный представитель президента РФ в Уральского федерального округа Владимир Якушев. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В этом году День города в Кургане состоится 20 августа. Дата указана в постановлении о подготовке и проведении праздника. Документ опубликован на официальном сайте мэрии. «Провести празднование Дня города Кургана 20 августа 2022 года. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Кургана», — указано в опубликованном постановлении. Организационный комитет возглавила мэр Кургана Елена Ситникова. В его состав также вошли первый замглавы города Павел Каргаполов, директора всех городских департаментов. В городе приведут в порядок места проведения праздника, трибуну памятника Ленину. Завезут песок для пиротехнического полигона. Ответственным назначен департамент развития городского хозяйства. Департаменту экономического развития поручено организовать праздничную торговлю в День города. Представителям департамента социальной политики поручено с июня по август организовать мероприятия, приуроченных к 343-летию Кургана. В прошлом году День города в Кургане проходил 21 августа. На праздник приезжал полномочный представитель президента РФ в Уральского федерального округа Владимир Якушев.