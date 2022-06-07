Беспилотники повышенной дальности будут доставлять грузы в ХМАО

08 июня 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

В ХМАО планируют развивать беспилотную авиацию Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО будут использоваться беспилотники с дальностью полетов до 200 километров. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале. «Мы заинтересованы в развитии этого проекта. Наш регион занимает площадь почти 540 тысяч кв. км. Мы сначала разрабатываем маршруты. Это поселения в Березовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Мы планируем использовать беспилотники с максимальной дальностью полета 120—200 км», — написала Комарова. По ее словам, первые пробные полеты запланированы на второе полугодие 2022 года. При успешной эксплуатации в следующем году маршрутная сетка будет расширена на поселения Белоярского и Нижневартовского районов. Губернатор ХМАО также добавила, что применение беспилотников позволяет сократить сроки доставки грузов в два раза, что существенно повысит качество жизни жителей труднодоступных территорий. В перспективе дроны смогут увеличить объемы грузопотока в 11 раз. Внедрение этих технологий — один из приоритетов соглашения правительства Югры с компанией «Газпром нефть». Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО будут использоваться беспилотники с дальностью полетов до 200 километров. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале. «Мы заинтересованы в развитии этого проекта. Наш регион занимает площадь почти 540 тысяч кв. км. Мы сначала разрабатываем маршруты. Это поселения в Березовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Мы планируем использовать беспилотники с максимальной дальностью полета 120—200 км», — написала Комарова. По ее словам, первые пробные полеты запланированы на второе полугодие 2022 года. При успешной эксплуатации в следующем году маршрутная сетка будет расширена на поселения Белоярского и Нижневартовского районов. Губернатор ХМАО также добавила, что применение беспилотников позволяет сократить сроки доставки грузов в два раза, что существенно повысит качество жизни жителей труднодоступных территорий. В перспективе дроны смогут увеличить объемы грузопотока в 11 раз. Внедрение этих технологий — один из приоритетов соглашения правительства Югры с компанией «Газпром нефть». Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.