07 июня 2022

Беспилотники повышенной дальности будут доставлять грузы в ХМАО

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
В ХМАО планируют развивать беспилотную авиацию Фото:

В ХМАО будут использоваться беспилотники с дальностью полетов до 200 километров. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале.

«Мы заинтересованы в развитии этого проекта. Наш регион занимает площадь почти 540 тысяч кв. км. Мы сначала разрабатываем маршруты. Это поселения в Березовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Мы планируем использовать беспилотники с максимальной дальностью полета 120—200 км», — написала Комарова.

По ее словам, первые пробные полеты запланированы на второе полугодие 2022 года. При успешной эксплуатации в следующем году маршрутная сетка будет расширена на поселения Белоярского и Нижневартовского районов.

Губернатор ХМАО также добавила, что применение беспилотников позволяет сократить сроки доставки грузов в два раза, что существенно повысит качество жизни жителей труднодоступных территорий. В перспективе дроны смогут увеличить объемы грузопотока в 11 раз. Внедрение этих технологий — один из приоритетов соглашения правительства Югры с компанией «Газпром нефть».

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.

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В ХМАО будут использоваться беспилотники с дальностью полетов до 200 километров. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале. «Мы заинтересованы в развитии этого проекта. Наш регион занимает площадь почти 540 тысяч кв. км. Мы сначала разрабатываем маршруты. Это поселения в Березовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Мы планируем использовать беспилотники с максимальной дальностью полета 120—200 км», — написала Комарова. По ее словам, первые пробные полеты запланированы на второе полугодие 2022 года. При успешной эксплуатации в следующем году маршрутная сетка будет расширена на поселения Белоярского и Нижневартовского районов. Губернатор ХМАО также добавила, что применение беспилотников позволяет сократить сроки доставки грузов в два раза, что существенно повысит качество жизни жителей труднодоступных территорий. В перспективе дроны смогут увеличить объемы грузопотока в 11 раз. Внедрение этих технологий — один из приоритетов соглашения правительства Югры с компанией «Газпром нефть». Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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