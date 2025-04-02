В ХМАО пройдут зимние «Президентские состязания» школьников

В Югре соберутся команды из 10 регионов России на «Президентские состязания» школьников. Зимние соревнования пройдут в регионе впервые, старт 7 апреля в Ханты-Мансийске.
«В апреле наш регион удостоен чести первым среди субъектов РФ принять „Президентские состязания“ по зимним видам спорта», — отметил губернатор округа Руслан Кухарук. Команды из 10 регионов России будут соревноваться с 7 по 16 апреля в Ханты-Мансийске.
Школьникам предстоит состязаться в биатлоне, лыжных гонках и спортивном многоборье, выполнить теоретические задания, связанные с олимпийскими видами спорта. Состязания по зимним дисциплинам ХМАО принимает впервые.
Ранее URA.RU сообщало, что чемпионат России по биатлону в ХМАО посетили более 30 тысяч человек. Мероприятие прошло в Центр зимних видов спорта А.В. Филипенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!