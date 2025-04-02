02 апреля 2025

В ХМАО пройдут зимние «Президентские состязания» школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО пройдут зимние «Президентские состязания» школьников
В ХМАО пройдут зимние «Президентские состязания» школьников Фото:

В Югре соберутся команды из 10 регионов России на «Президентские состязания» школьников. Зимние соревнования пройдут в регионе впервые, старт 7 апреля в Ханты-Мансийске.

«В апреле наш регион удостоен чести первым среди субъектов РФ принять „Президентские состязания“ по зимним видам спорта», — отметил губернатор округа Руслан Кухарук. Команды из 10 регионов России будут соревноваться с 7 по 16 апреля в Ханты-Мансийске.

Школьникам предстоит состязаться в биатлоне, лыжных гонках и спортивном многоборье, выполнить теоретические задания, связанные с олимпийскими видами спорта. Состязания по зимним дисциплинам ХМАО принимает впервые.

Ранее URA.RU сообщало, что чемпионат России по биатлону в ХМАО посетили более 30 тысяч человек. Мероприятие прошло в Центр зимних видов спорта А.В. Филипенко.

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В Югре соберутся команды из 10 регионов России на «Президентские состязания» школьников. Зимние соревнования пройдут в регионе впервые, старт 7 апреля в Ханты-Мансийске. «В апреле наш регион удостоен чести первым среди субъектов РФ принять „Президентские состязания“ по зимним видам спорта», — отметил губернатор округа Руслан Кухарук. Команды из 10 регионов России будут соревноваться с 7 по 16 апреля в Ханты-Мансийске. Школьникам предстоит состязаться в биатлоне, лыжных гонках и спортивном многоборье, выполнить теоретические задания, связанные с олимпийскими видами спорта. Состязания по зимним дисциплинам ХМАО принимает впервые. Ранее URA.RU сообщало, что чемпионат России по биатлону в ХМАО посетили более 30 тысяч человек. Мероприятие прошло в Центр зимних видов спорта А.В. Филипенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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