02 апреля 2025

Основатель «ЛУКОЙЛ» возглавил список богатейших бизнесменов в рейтинге Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Вагит Алекперов стал богатейшим человеком России
Вагит Алекперов стал богатейшим человеком России Фото:

Экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов впервые занял лидирующую позицию в российском списке Forbes. По данным издания, его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов .

«Первое место занял председатель Общественного совета фонда „Наше будущее“ Вагит Алекперов, поднявшийся за год на пять строчек», — сообщает издание. Алекперов покинул пост президента «Лукойла» в 2022 году, после того, как против него ввели западные санкции.

В тройке богатейших людей в России, по сообщению Forbes, также Леонид Михельсон и Владимир Лисин. Состояние этих бизнесменов оценивается в 27,4 млрд долларов и 26,6 млрд долларов соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что 2024 год стал для самых богатых бизнесменов ХМАО настоящим испытанием. По сравнению с 2023-им персональный состав десяти самых обеспеченных югорчан изменился наполовину.

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Экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов впервые занял лидирующую позицию в российском списке Forbes. По данным издания, его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов . «Первое место занял председатель Общественного совета фонда „Наше будущее“ Вагит Алекперов, поднявшийся за год на пять строчек», — сообщает издание. Алекперов покинул пост президента «Лукойла» в 2022 году, после того, как против него ввели западные санкции. В тройке богатейших людей в России, по сообщению Forbes, также Леонид Михельсон и Владимир Лисин. Состояние этих бизнесменов оценивается в 27,4 млрд долларов и 26,6 млрд долларов соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что 2024 год стал для самых богатых бизнесменов ХМАО настоящим испытанием. По сравнению с 2023-им персональный состав десяти самых обеспеченных югорчан изменился наполовину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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