Основатель «ЛУКОЙЛ» возглавил список богатейших бизнесменов в рейтинге Forbes

Экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов впервые занял лидирующую позицию в российском списке Forbes. По данным издания, его состояние за год выросло с 20,5 млрд до 28,6 млрд долларов .
«Первое место занял председатель Общественного совета фонда „Наше будущее“ Вагит Алекперов, поднявшийся за год на пять строчек», — сообщает издание. Алекперов покинул пост президента «Лукойла» в 2022 году, после того, как против него ввели западные санкции.
В тройке богатейших людей в России, по сообщению Forbes, также Леонид Михельсон и Владимир Лисин. Состояние этих бизнесменов оценивается в 27,4 млрд долларов и 26,6 млрд долларов соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что 2024 год стал для самых богатых бизнесменов ХМАО настоящим испытанием. По сравнению с 2023-им персональный состав десяти самых обеспеченных югорчан изменился наполовину.
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