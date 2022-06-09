Финляндия решила оградиться от России после слов Путина

10 июня 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Микконен считает, что ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией вскоре после слов президента РФ Владимира Путина о строительстве заборов между государствами. О поправках в закон рассказала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. «Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», — заявила представитель Финляндии, сообщается на сайте ведомства. «Правительство планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — доложила она. По ее мнению, ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Криста Микконен не исключила, что миграция будет использовала как средство политического давления на Финляндию. Ранее Путин также поднимал тему строительства заборов. В частности, он подчеркнул, что Россию невозможно обнести забором, а сама страна отгораживаться не собирается, передает Царьград. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией вскоре после слов президента РФ Владимира Путина о строительстве заборов между государствами. О поправках в закон рассказала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. «Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», — заявила представитель Финляндии, сообщается на сайте ведомства. «Правительство планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — доложила она. По ее мнению, ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Криста Микконен не исключила, что миграция будет использовала как средство политического давления на Финляндию. Ранее Путин также поднимал тему строительства заборов. В частности, он подчеркнул, что Россию невозможно обнести забором, а сама страна отгораживаться не собирается, передает Царьград.