Финляндия решила оградиться от России после слов Путина

Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией вскоре после слов президента РФ Владимира Путина о строительстве заборов между государствами. О поправках в закон рассказала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.
«Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», — заявила представитель Финляндии, сообщается на сайте ведомства. «Правительство планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — доложила она.
По ее мнению, ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Криста Микконен не исключила, что миграция будет использовала как средство политического давления на Финляндию.
Ранее Путин также поднимал тему строительства заборов. В частности, он подчеркнул, что Россию невозможно обнести забором, а сама страна отгораживаться не собирается, передает Царьград.
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Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией вскоре после слов президента РФ Владимира Путина о строительстве заборов между государствами. О поправках в закон рассказала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. «Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», — заявила представитель Финляндии, сообщается на сайте ведомства. «Правительство планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — доложила она. По ее мнению, ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Криста Микконен не исключила, что миграция будет использовала как средство политического давления на Финляндию. Ранее Путин также поднимал тему строительства заборов. В частности, он подчеркнул, что Россию невозможно обнести забором, а сама страна отгораживаться не собирается, передает Царьград.