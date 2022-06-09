09 июня 2022

Финляндия решила оградиться от России после слов Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Микконен считает, что ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера» Фото:

Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией вскоре после слов президента РФ Владимира Путина о строительстве заборов между государствами. О поправках в закон рассказала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

«Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», — заявила представитель Финляндии, сообщается на сайте ведомства. «Правительство планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — доложила она.

По ее мнению, ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Криста Микконен не исключила, что миграция будет использовала как средство политического давления на Финляндию.

Ранее Путин также поднимал тему строительства заборов. В частности, он подчеркнул, что Россию невозможно обнести забором, а сама страна отгораживаться не собирается, передает Царьград.

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Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией вскоре после слов президента РФ Владимира Путина о строительстве заборов между государствами. О поправках в закон рассказала министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. «Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», — заявила представитель Финляндии, сообщается на сайте ведомства. «Правительство планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — доложила она. По ее мнению, ограждения на границе помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Криста Микконен не исключила, что миграция будет использовала как средство политического давления на Финляндию. Ранее Путин также поднимал тему строительства заборов. В частности, он подчеркнул, что Россию невозможно обнести забором, а сама страна отгораживаться не собирается, передает Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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