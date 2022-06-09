Комарова обсудила с дипломатами экспортный потенциал ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с послами экспортный потенциал Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречу с послами Ганы, Сьерра-Леоне, Габона, советниками посольств Бенина, Доминиканы и Казахстана, где были обсужден экспортный потенциал Югры. Встреча проходила в рамках международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО.

Глава региона обозначила, что по итогам 2021 года объем экспорта из Югры, включая экспорт углеводородов, составил более 17 млрд долларов, и обратила внимание на то, что предприятия округа экспортируют как продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплексов, так и нефтесервисные решения для добывающей отрасли. «Из всех видов продукции наибольшим спросом в Бенине, Бразилии, Доминиканской Республике и Габоне пользуются злаки, мясо, пищевые мясные субпродукты, а также удобрения. В Сьерра-Леоне в основном экспортируются жиры и масла растительного происхождения, а в Республику Казахстан — различные виды оборудования и изделия из металла», — отметила губернатор Югры. Помимо этого в регионе есть производства, выпускающие косметологическую продукцию, рыбные консервы, пиломатериалы и продукция для домостроения.

Представителям стран ШОС и БРИКС Югра интересна как территория с уникальным опытом в сфере добычи углеводородов. «Гана не так давно стала нефтедобывающей страной. У нас есть месторождения, где бурение только начинается. Нам нужны опыт и технологии. Еще одно направление — сотрудничество в медицинской сфере, — обозначила направление для сотрудничества Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гана в РФ Опоку-Варе Лесли Акуа Акяа.

Ранее URA.RU сообщало, что IT-форум в Ханты-Мансийске стал значимым международным событием. В онлайн и оффлайн формате в его рамках работали представители 45 государств.

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