Хор из ЯНАО принял участие во всероссийском исполнении гимна

Ансамбль из ЯНАО принял участие во всероссийском исполнении национального гимна Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» поучаствовал в исполнении национального гимна. Акция прошла в День России, сообщает группа «Злой Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

«В День России, на Красной площади, вместе с оркестром под руководством Юрия Башмета, гимн исполнит вся страна. Ямальский ансамбль „Сеетэй Ямал“ поучаствовал в исполнении гимна», — сообщают в соцсети.

Для всероссийского исполнения гимна соединили вместе фрагменты роликов, записанных хоровыми коллективами разных регионов России. Ансамбль «Сеетэй Ямал» записал ролик на фоне стелы «66-я параллель» в Салехарде.

Ранее URA.RU рассказало о том, как пройдет празднование Дня России. 12 июня в Муравленко выступила рок-группа «7 Б», праздничные концерты прошли в городах и поселках ЯНАО.