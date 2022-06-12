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Хор из ЯНАО принял участие во всероссийском исполнении гимна

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Митинг-концерт в поддержку референдума в Крыму прошел на площади перед оперным театром. Пермь, мчс, народный ансамбль, сцена
Ансамбль из ЯНАО принял участие во всероссийском исполнении национального гимна Фото:

Ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» поучаствовал в исполнении национального гимна. Акция прошла в День России, сообщает группа «Злой Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

«В День России, на Красной площади, вместе с оркестром под руководством Юрия Башмета, гимн исполнит вся страна. Ямальский ансамбль „Сеетэй Ямал“ поучаствовал в исполнении гимна», — сообщают в соцсети.

Для всероссийского исполнения гимна соединили вместе фрагменты роликов, записанных хоровыми коллективами разных регионов России. Ансамбль «Сеетэй Ямал» записал ролик на фоне стелы «66-я параллель» в Салехарде.

Ранее URA.RU рассказало о том, как пройдет празднование Дня России. 12 июня в Муравленко выступила рок-группа «7 Б», праздничные концерты прошли в городах и поселках ЯНАО.

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Ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» поучаствовал в исполнении национального гимна. Акция прошла в День России, сообщает группа «Злой Ямал» в соцсети «ВКонтакте». «В День России, на Красной площади, вместе с оркестром под руководством Юрия Башмета, гимн исполнит вся страна. Ямальский ансамбль „Сеетэй Ямал“ поучаствовал в исполнении гимна», — сообщают в соцсети. Для всероссийского исполнения гимна соединили вместе фрагменты роликов, записанных хоровыми коллективами разных регионов России. Ансамбль «Сеетэй Ямал» записал ролик на фоне стелы «66-я параллель» в Салехарде. Ранее URA.RU рассказало о том, как пройдет празднование Дня России. 12 июня в Муравленко выступила рок-группа «7 Б», праздничные концерты прошли в городах и поселках ЯНАО.
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