16 июня 2022
15 июня 2022

Московский авторитет хотел подмять курганский бизнес в стиле 90-х

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, обручальное кольцо, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца, женатый мужчина
Москвич хотел обложить данью курганских бизнесменов

В Кургане криминальный авторитет Заур Г., прибывший из Москвы, хотел получать деньги с бизнесменов одной из национальных диаспор. Но афера в стиле 1990-х годов не удалась из-за вмешательства силовиков. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа бывших оперативников.

«В Курган из Москвы в федеральный медицинский центр приезжал лечиться криминальный авторитет Заур Г. Здесь он пребывал девять месяцев. За это время у него возникла идея подмять под себя представителей бизнеса одной из национальных диаспор. Хотел заставить их оплатить ему лечение, и чтобы они регулярно перечисляли деньги в криминальную общую кассу», - рассказали источники.

С их слов, о деятельности Заура стало известно силовикам. Объединившись несколькими ведомствами, правоохранители стали мешать авторитету. «В итоге он уехал, так ничего и не получив. Говорят, что теперь у него и желания нет возвращаться, опасается», - уточнили инсайдеры.

Представители национальной диаспоры уточнили, что крайне негативно отнеслись к попыткам вернуть в бизнес методы из 90-х. Курганцы уверены, что таких преступных иностранцев, если у них нет гражданства РФ, надо депортировать из страны.

По данным инсайдеров, Заур Г. отбывал наказание в колонии в течение 19 лет. Впервые в тюрьму он попал в 17 лет. Наказание отбывал за убийства. Получить комментарии Заура URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его номером телефона. В УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

В Кургане криминальный авторитет Заур Г., прибывший из Москвы, хотел получать деньги с бизнесменов одной из национальных диаспор. Но афера в стиле 1990-х годов не удалась из-за вмешательства силовиков. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа бывших оперативников. «В Курган из Москвы в федеральный медицинский центр приезжал лечиться криминальный авторитет Заур Г. Здесь он пребывал девять месяцев. За это время у него возникла идея подмять под себя представителей бизнеса одной из национальных диаспор. Хотел заставить их оплатить ему лечение, и чтобы они регулярно перечисляли деньги в криминальную общую кассу», - рассказали источники. С их слов, о деятельности Заура стало известно силовикам. Объединившись несколькими ведомствами, правоохранители стали мешать авторитету. «В итоге он уехал, так ничего и не получив. Говорят, что теперь у него и желания нет возвращаться, опасается», - уточнили инсайдеры. Представители национальной диаспоры уточнили, что крайне негативно отнеслись к попыткам вернуть в бизнес методы из 90-х. Курганцы уверены, что таких преступных иностранцев, если у них нет гражданства РФ, надо депортировать из страны. По данным инсайдеров, Заур Г. отбывал наказание в колонии в течение 19 лет. Впервые в тюрьму он попал в 17 лет. Наказание отбывал за убийства. Получить комментарии Заура URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его номером телефона. В УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...