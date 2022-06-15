В центре Кургана рестораны и кафе открыли пять летних веранд
С наступлением теплой погоды курганские рестораны и кафе начали активно открывать летние веранды. Редакция URA.RU подготовила список, где курганцы могут пообедать или поужинать на свежем воздухе.
«На сегодняшний день в Кургане летние веранды открылись в ресторанах «Rozmarin», «Palermo» и «Сытый БаринЪ». В кафе «Park Cafe Terrazza» и кофейне «Гоголь», — передает корреспондент URA.RU.
Ресторан «Rozmarin» по улице Карла Маркса, 97Б
Кофейня «Гоголь» по улице Гоголя, 44
Ресторан «Сытый БаринЪ» по улице Коли Мяготина 100
Кафе «Park Cafe Terrazza» по улице Карла Маркса 58, стр. 4
Ресторан «Palermo» по улице Карла Маркса 58
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал