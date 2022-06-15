В центре Кургана рестораны и кафе открыли пять летних веранд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С наступлением теплой погоды курганские рестораны и кафе начали активно открывать летние веранды. Редакция URA.RU подготовила список, где курганцы могут пообедать или поужинать на свежем воздухе.

«На сегодняшний день в Кургане летние веранды открылись в ресторанах «Rozmarin», «Palermo» и «Сытый БаринЪ». В кафе «Park Cafe Terrazza» и кофейне «Гоголь», — передает корреспондент URA.RU.

Ресторан «Rozmarin» по улице Карла Маркса, 97Б Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кофейня «Гоголь» по улице Гоголя, 44 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ресторан «Сытый БаринЪ» по улице Коли Мяготина 100 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кафе «Park Cafe Terrazza» по улице Карла Маркса 58, стр. 4 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ресторан «Palermo» по улице Карла Маркса 58 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU