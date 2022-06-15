15 июня 2022

Где в Кургане открылись летние веранды. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды. Курган, терасса, летняя веранда, terazza
В центре Кургана рестораны и кафе открыли пять летних веранд Фото:

С наступлением теплой погоды курганские рестораны и кафе начали активно открывать летние веранды. Редакция URA.RU подготовила список, где курганцы могут пообедать или поужинать на свежем воздухе.

«На сегодняшний день в Кургане летние веранды открылись в ресторанах «Rozmarin», «Palermo» и «Сытый БаринЪ». В кафе «Park Cafe Terrazza» и кофейне «Гоголь», — передает корреспондент URA.RU.

Летние веранды. Курган
Ресторан «Rozmarin» по улице Карла Маркса, 97Б
Фото:
Летние веранды. Курган
Кофейня «Гоголь» по улице Гоголя, 44
Фото:
Летние веранды. Курган
Ресторан «Сытый БаринЪ» по улице Коли Мяготина 100
Фото:
Летние веранды. Курган
Кафе «Park Cafe Terrazza» по улице Карла Маркса 58, стр. 4
Фото:
Летние веранды. Курган
Ресторан «Palermo» по улице Карла Маркса 58
Фото:

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С наступлением теплой погоды курганские рестораны и кафе начали активно открывать летние веранды. Редакция URA.RU подготовила список, где курганцы могут пообедать или поужинать на свежем воздухе. «На сегодняшний день в Кургане летние веранды открылись в ресторанах «Rozmarin», «Palermo» и «Сытый БаринЪ». В кафе «Park Cafe Terrazza» и кофейне «Гоголь», — передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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