В Перми продают здание бывшего туберкулезного диспансера

В продаваемом здании раньше лечили больных туберкулезом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми выставили на торги здание на ул. Лукоянова, 33, в котором ранее располагался противотуберкулезный диспансер. Начальная цена кирпичной двухэтажки и земельного участка — 23,2 млн рублей, говорится в аукционной документации на электронной площадке АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов».

«Двухэтажное кирпичное здание общей площадью 686,8 кв. м. и земельный участок площадью более 3,3 тыс. кв. м. выставлено на торги путем продажи на открытом аукционе для вовлечения в хозяйственный оборот», — поясняется на сайте минимущества Пермского края. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 10 июля.

Вид разрешенного использования земельного участка в документах обозначен как «амбулаторно-поликлинические учреждения», что касается здания, то он не указан. Согласно сервису «Яндекс.Карты», ранее на ул. Лукоянова, 33 находился противотуберкулезный диспансер, который сейчас не работает.

В выставленном на торги здании раньше лечили от туберкулеза Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»