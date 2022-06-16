Топ-менеджер ВТБ и Шумков подписали соглашение на ПМЭФ

Курганский губернатор на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с ВТБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков подписал соглашение с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым о сотрудничестве. Церемония прошла на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Соглашение направлено на взаимодействие сторон при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в Курганской области. Правительство региона и банк будут развивать сотрудничество в рамках поддержки инновационного развития промышленного комплекса региона, технического переоснащения и модернизации производств. Соглашение также предусматривает партнерство в области развития системы кредитования, повышения доступности финансовых услуг и совершенствования банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении правительства со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Бортников отметил, что банк «намерен наращивать объемы работы с региональным бизнесом, в том числе в рамках инструментов господдержки и оказывать им всестороннее содействие в новых экономических условиях». Сейчас ВТБ обслуживает в регионе более 2,2 тыс. предприятий, а кредитный портфель банка в области насчитывает 12,5 млрд рублей. Шумков выразил надежду, что «сотрудничество с банком даст дополнительные возможности для динамичного развития бизнеса в Курганской области, реализации новых масштабных инвестпроектов».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков на ПМЭФ заключил соглашение с директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым о запуске проекта по сортировке и утилизации мусора. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей. А правительство Курганской области подписало соглашение с одной из крупных IT-компаний страны.

Губернатор Вадим Шумков и топ-менеджер ВТБ Денис Бортников фото: пресс-служба ВТБ

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