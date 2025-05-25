ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

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новость из сюжетаВСУ ударили по Запорожской АЭС
В день ротации ВСУ ввели артиллерийский огонь по территории, прилегающей к площадке ЗАЭС. На данный момент станция работает в прежнем режиме, все шесть блоков в состоянии «холодный останов». Об этом сообщает telegram-канал ЗАЭС.
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